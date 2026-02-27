Emerytury szybciej na kontach. ZUS przyspieszył wypłaty i ogłosił nowe kwoty świadczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty zwaloryzowanych emerytur i rent wcześniej niż zwykle. Powód jest prosty: 1 marca w 2026 roku przypada w niedzielę. Aby seniorzy nie musieli czekać na pieniądze do kolejnego tygodnia, ZUS zlecił wcześniejsze przelewy. Pierwsze osoby otrzymają wyższe świadczenia najpóźniej 27 lutego.
Dlaczego pieniądze trafią wcześniej
ZUS realizuje wypłaty w stałych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeżeli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, środki przekazywane są wcześniej, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin.
W tym roku 1 marca przypada w niedzielę. Dlatego zwaloryzowane świadczenia dla tej grupy zostały przekazane z wyprzedzeniem. Poczta otrzymała środki 24 lutego, a banki 26 lutego, tak aby uprawnieni mieli pieniądze najpóźniej 27 lutego.
Ile osób dostanie wyższe świadczenia w pierwszym terminie
W pierwszym terminie płatności waloryzacją objęto ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. To jednak dopiero początek.
6 marca pieniądze trafią do ponad 1,8 mln osób. Środki zostaną przekazane wcześniej, aby banki mogły zaksięgować je 5 marca.
10 marca wypłaty otrzyma blisko 1,5 mln świadczeniobiorców.
Termin 15 marca również wymaga korekty, ponieważ przypada w niedzielę. W tym przypadku wypłaty zostaną zrealizowane najpóźniej do piątku 13 marca.
Terminy 20 i 25 marca pozostają bez zmian.
Zwaloryzowane świadczenia dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane pod koniec marca, tak aby trafiły do uprawnionych 1 kwietnia.
Nowe stawki od marca 2026
Marcowa waloryzacja podniosła minimalne świadczenia o 99 zł i 58 gr. Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą teraz 1978 zł i 49 gr brutto.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1483 zł i 87 gr brutto.
Podwyższono również próg świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowa kwota graniczna to 2687 zł i 67 gr.
Zmiany obejmują także dodatki. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 366 zł i 68 gr, dodatek dla sieroty zupełnej 689 zł i 17 gr, a świadczenie przedemerytalne 1993 zł i 76 gr brutto. Ryczałt energetyczny został ustalony na poziomie 336 zł i 16 gr.
Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli otrzymujesz emeryturę lub rentę na początku miesiąca, możesz spodziewać się pieniędzy wcześniej niż zwykle. Warto sprawdzić konto jeszcze przed weekendem.
Podwyżka jest stała kwotowo i dotyczy wszystkich uprawnionych świadczeń długoterminowych. Ostateczna wysokość przelewu zależy od dotychczasowej kwoty brutto oraz potrąceń.
ZUS przyspieszył marcowe wypłaty z powodu niedzielnego terminu. Ponad milion osób już w lutym otrzyma wyższe świadczenia po waloryzacji. W kolejnych dniach pieniądze trafią do następnych milionów emerytów i rencistów według skorygowanego harmonogramu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.