Emerytury w 2026 roku: konkretne daty, podwyżki i dodatkowe pieniądze
Rok 2026 przyniesie seniorom kilka istotnych momentów, które bezpośrednio wpłyną na wysokość wypłacanych świadczeń i domowe budżety. W kolejnych miesiącach zaplanowano waloryzację emerytur i rent, wypłatę trzynastej oraz czternastej emerytury, zwroty podatku z PIT, a także przekazanie bonu ciepłowniczego. Sprawdź, kiedy dokładnie pieniądze trafią na konta i o których terminach warto pamiętać.
Kalendarz seniorów 2026. Kluczowe terminy: waloryzacja, zwrot PIT, trzynasta i czternasta emerytura
Rok 2026 przyniesie emerytom i rencistom kilka ważnych momentów, które realnie wpłyną na wysokość świadczeń i domowe budżety. Oprócz corocznej waloryzacji pojawią się dodatkowe wypłaty, zwroty podatku oraz przeliczenie części emerytur, na które wielu seniorów czekało od lat. Warto znać te daty, bo część pieniędzy trafi na konta automatycznie, a inne wymagają złożenia dokumentów lub rozliczenia PIT.
Styczeń 2026: ponowne przeliczenie czerwcowych emerytur
Od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie automatyczne przeliczenie emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o świadczenia obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji, które przez lata skutkowały niższymi wypłatami. Nowe przepisy kończą ten problem. ZUS zastosuje korzystniejsze zasady z maja danego roku, a świadczenia wzrosną średnio o około 220 zł miesięcznie. Podwyżki obejmą również renty rodzinne i zostaną wypłacone z wyrównaniem.
Luty 2026: zwrot PIT z trzynastej i czternastej emerytury
Od 15 lutego ruszą rozliczenia podatkowe za 2025 rok. Seniorzy, których roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł brutto, mogą odzyskać podatek pobrany od dodatkowych świadczeń. Zwrot może wynieść od około 250 do nawet 400 zł. Warunkiem jest złożenie PIT do końca kwietnia. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, zwykle otrzymują pieniądze szybciej.
Początek 2026 roku: wypłata bonu ciepłowniczego za 2025 r.
Na przełomie zimy i wiosny gminy rozpoczną wypłaty bonu ciepłowniczego za drugą połowę 2025 roku. Świadczenie przysługuje gospodarstwom ogrzewanym ciepłem systemowym i spełniającym kryterium dochodowe. Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła i może wynieść 500, 1000 albo 1750 zł. Dla wielu seniorów będzie to realna pomoc w opłaceniu rachunków.
Marzec 2026: waloryzacja emerytur i rent
1 marca nastąpi coroczna waloryzacja świadczeń. Według prognoz wskaźnik może wynieść około 4,9 proc. Oznacza to wzrost najniższej emerytury do około 1971 zł brutto. Podwyżka obejmie również dodatki, takie jak pielęgnacyjny, kombatancki czy dla sierot zupełnych. Ostateczny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym.
Kwiecień 2026: trzynasta emerytura
W kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę, wypłacaną razem z podstawowym świadczeniem. Jej wysokość będzie równa aktualnej emeryturze minimalnej po waloryzacji. Nie trzeba składać żadnych wniosków – ZUS wypłaci pieniądze automatycznie.
Lato 2026: bon ciepłowniczy za 2026 r.
Od czerwca do lipca będzie można składać wnioski o bon ciepłowniczy za cały 2026 rok. Maksymalna kwota wsparcia wzrośnie nawet do 3500 zł, w zależności od cen ciepła.
Wrzesień 2026: czternasta emerytura
Jesienią seniorzy mogą spodziewać się czternastej emerytury. Pełna kwota trafi do osób z niższymi świadczeniami, a przy wyższych emeryturach zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Minimalna wypłata wynosi 50 zł brutto.
Rok 2026 będzie więc dla seniorów intensywny pod względem finansowym. Znajomość terminów pozwala lepiej zaplanować wydatki i nie stracić należnych pieniędzy.
