Emerytury w 2027 roku. Możliwa najniższa waloryzacja od lat

28 kwietnia 2026 16:25 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prognozy dla emerytur na 2027 rok wskazują na niższą podwyżkę świadczeń niż w ostatnich latach. Wstępne dane rządu mówią o inflacji na poziomie 2,5 proc., co może przełożyć się na waloryzację około 3,18 proc. Ostateczne wyliczenia poznamy dopiero w lutym 2027 roku.

Zadowoleni seniorzy z plikiem pieniędzy. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Waloryzacja emerytur 2027. Liczba, która może zaskoczyć miliony seniorów

Rząd pracuje nad budżetem na 2027 rok, a pierwsze prognozy pokazują możliwy najniższy wzrost emerytur od kilku lat. Kluczowa liczba to 2,5 proc. – tyle ma wynieść średnioroczna inflacja. To właśnie ten wskaźnik w dużej mierze zdecyduje o wysokości podwyżek dla milionów świadczeniobiorców.

2,5 proc. inflacji i 3,18 proc. waloryzacji. Skąd te wyliczenia?

Z dokumentów przygotowywanych przez rząd wynika, że średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,5 proc., a realny wzrost płac około 3,4 proc. To bezpośrednio przekłada się na mechanizm waloryzacji emerytur.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna waloryzacja to suma inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Przy takich założeniach wstępny wskaźnik może wynieść około 3,18 proc.

To poziom, który – jeśli się potwierdzi – będzie jednym z najniższych od lat. Dla porównania w 2019 roku waloryzacja wyniosła 2,86 proc., a w ostatnich latach przekraczała 5 proc.

Rząd ma furtkę. Może podnieść wskaźnik ponad minimum

Warto pamiętać, że 3,18 proc. to jedynie poziom minimalny. Ustawa daje rządowi możliwość zwiększenia waloryzacji, np. poprzez uwzględnienie większej części wzrostu wynagrodzeń.

W poprzednich latach rząd korzystał z tej opcji. Przykładowo w 2026 roku początkowe prognozy mówiły o 4,8 proc., ale ostateczny wskaźnik wyniósł 5,3 proc.

Ostateczne dane dla 2027 roku będą znane dopiero w lutym, kiedy GUS opublikuje rzeczywiste wskaźniki inflacji i wzrostu płac za 2026 rok.

Budżet 2027 startuje. Dokumenty trafią też do Brukseli

Rząd przyjmuje właśnie kluczowe dokumenty fiskalne, które wyznaczą kierunek dla budżetu na 2027 rok. Chodzi m.in. o:

– sprawozdanie z realizacji planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028
– założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030

Dokumenty te są jednocześnie raportem dla Komisji Europejskiej, pokazującym, jak Polska planuje prowadzić politykę finansową w kolejnych latach.

Warszawa odczuje to najmocniej? Stolica ma jedną z najwyższych emerytur

Zmiany w waloryzacji szczególnie odczują mieszkańcy dużych miast, w tym Warszawy. Z danych ZUS wynika, że średnia emerytura w województwie mazowieckim należy do najwyższych w Polsce i przekracza krajową średnią.

W praktyce oznacza to, że nawet niewielka zmiana wskaźnika waloryzacji przekłada się na realne różnice w wysokości świadczeń liczonych w złotówkach.

Przy wskaźniku 3,18 proc. emerytura w wysokości 4000 zł wzrosłaby o około 127 zł brutto. Przy wyższej waloryzacji, np. 5 proc., byłoby to już 200 zł.

Warszawski ratusz już wcześniej zwracał uwagę, że rosnące koszty życia w stolicy powodują większą presję na system wsparcia seniorów. Dotyczy to m.in. dopłat mieszkaniowych i lokalnych programów pomocowych.

Dlaczego waloryzacja spada? Inflacja robi różnicę

Kluczowym czynnikiem jest spadająca inflacja. W latach 2022-2024 wysoka inflacja napędzała wzrost świadczeń. Teraz sytuacja się odwraca.

Niższa inflacja oznacza niższą waloryzację, nawet jeśli realny wzrost płac pozostaje dodatni. To mechanizm zapisany w ustawie, który działa automatycznie.

Dla części seniorów może to być zaskoczenie, bo w ostatnich latach przyzwyczaili się do wyraźnych podwyżek.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak przygotować się na niższą podwyżkę

– sprawdź wysokość swojej emerytury i policz możliwy wzrost przy 3-4 proc.
– uwzględnij niższą waloryzację w planowaniu wydatków na 2027 rok
– śledź komunikaty GUS w lutym 2027 – wtedy pojawią się ostateczne dane
– zwróć uwagę na decyzje rządu – możliwe jest podniesienie wskaźnika ponad minimum
– jeśli mieszkasz w dużym mieście, sprawdź lokalne programy wsparcia dla seniorów

