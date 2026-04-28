Emerytury w 2027 roku. Możliwa najniższa waloryzacja od lat
Prognozy dla emerytur na 2027 rok wskazują na niższą podwyżkę świadczeń niż w ostatnich latach. Wstępne dane rządu mówią o inflacji na poziomie 2,5 proc., co może przełożyć się na waloryzację około 3,18 proc. Ostateczne wyliczenia poznamy dopiero w lutym 2027 roku.
Waloryzacja emerytur 2027. Liczba, która może zaskoczyć miliony seniorów
Rząd pracuje nad budżetem na 2027 rok, a pierwsze prognozy pokazują możliwy najniższy wzrost emerytur od kilku lat. Kluczowa liczba to 2,5 proc. – tyle ma wynieść średnioroczna inflacja. To właśnie ten wskaźnik w dużej mierze zdecyduje o wysokości podwyżek dla milionów świadczeniobiorców.
2,5 proc. inflacji i 3,18 proc. waloryzacji. Skąd te wyliczenia?
Z dokumentów przygotowywanych przez rząd wynika, że średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,5 proc., a realny wzrost płac około 3,4 proc. To bezpośrednio przekłada się na mechanizm waloryzacji emerytur.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna waloryzacja to suma inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Przy takich założeniach wstępny wskaźnik może wynieść około 3,18 proc.
To poziom, który – jeśli się potwierdzi – będzie jednym z najniższych od lat. Dla porównania w 2019 roku waloryzacja wyniosła 2,86 proc., a w ostatnich latach przekraczała 5 proc.
Rząd ma furtkę. Może podnieść wskaźnik ponad minimum
Warto pamiętać, że 3,18 proc. to jedynie poziom minimalny. Ustawa daje rządowi możliwość zwiększenia waloryzacji, np. poprzez uwzględnienie większej części wzrostu wynagrodzeń.
W poprzednich latach rząd korzystał z tej opcji. Przykładowo w 2026 roku początkowe prognozy mówiły o 4,8 proc., ale ostateczny wskaźnik wyniósł 5,3 proc.
Ostateczne dane dla 2027 roku będą znane dopiero w lutym, kiedy GUS opublikuje rzeczywiste wskaźniki inflacji i wzrostu płac za 2026 rok.
Budżet 2027 startuje. Dokumenty trafią też do Brukseli
Rząd przyjmuje właśnie kluczowe dokumenty fiskalne, które wyznaczą kierunek dla budżetu na 2027 rok. Chodzi m.in. o:
– sprawozdanie z realizacji planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028
– założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030
Dokumenty te są jednocześnie raportem dla Komisji Europejskiej, pokazującym, jak Polska planuje prowadzić politykę finansową w kolejnych latach.
Warszawa odczuje to najmocniej? Stolica ma jedną z najwyższych emerytur
Zmiany w waloryzacji szczególnie odczują mieszkańcy dużych miast, w tym Warszawy. Z danych ZUS wynika, że średnia emerytura w województwie mazowieckim należy do najwyższych w Polsce i przekracza krajową średnią.
W praktyce oznacza to, że nawet niewielka zmiana wskaźnika waloryzacji przekłada się na realne różnice w wysokości świadczeń liczonych w złotówkach.
Przy wskaźniku 3,18 proc. emerytura w wysokości 4000 zł wzrosłaby o około 127 zł brutto. Przy wyższej waloryzacji, np. 5 proc., byłoby to już 200 zł.
Warszawski ratusz już wcześniej zwracał uwagę, że rosnące koszty życia w stolicy powodują większą presję na system wsparcia seniorów. Dotyczy to m.in. dopłat mieszkaniowych i lokalnych programów pomocowych.
Dlaczego waloryzacja spada? Inflacja robi różnicę
Kluczowym czynnikiem jest spadająca inflacja. W latach 2022-2024 wysoka inflacja napędzała wzrost świadczeń. Teraz sytuacja się odwraca.
Niższa inflacja oznacza niższą waloryzację, nawet jeśli realny wzrost płac pozostaje dodatni. To mechanizm zapisany w ustawie, który działa automatycznie.
Dla części seniorów może to być zaskoczenie, bo w ostatnich latach przyzwyczaili się do wyraźnych podwyżek.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak przygotować się na niższą podwyżkę
– sprawdź wysokość swojej emerytury i policz możliwy wzrost przy 3-4 proc.
– uwzględnij niższą waloryzację w planowaniu wydatków na 2027 rok
– śledź komunikaty GUS w lutym 2027 – wtedy pojawią się ostateczne dane
– zwróć uwagę na decyzje rządu – możliwe jest podniesienie wskaźnika ponad minimum
– jeśli mieszkasz w dużym mieście, sprawdź lokalne programy wsparcia dla seniorów
