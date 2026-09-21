Emerytury w 2027 roku. Znamy wskaźnik waloryzacji oraz kwoty 13. i 14. emerytury
Rząd zaplanował w projekcie budżetu ponad 51 miliardów złotych na waloryzację oraz dodatkowe świadczenia finansowe dla polskich emerytów i rencistów w 2027 roku. Choć sama marcowa podwyżka świadczeń podstawowych wyniesie prawdopodobnie niespełna 4 procent, to prawdziwym zastrzykiem gotówki dla najstarszych obywateli będą Trzynastki i Czternastki. Łącznie do portfeli seniorów może trafić nawet ponad 4300 zł dodatku, jednak świadczenia te pozostaną opodatkowane i oskładkowane.
Wskaźnik waloryzacji i nowa stawka emerytury minimalnej od 1 marca 2027 roku
Coroczna podwyżka emerytur i rent nastąpi tradycyjnie 1 marca 2027 roku. Mechanizm ustalania wskaźnika waloryzacji regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Wskaźnik ten wyliczany jest jako suma średniorocznej inflacji (ogólnej lub tzw. inflacji emeryckiej) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego.
Przy założeniu inflacji na poziomie 3,3 proc. oraz realnego wzrostu płac wynoszącego 3,3 proc. (co daje dodatkowe 0,66 pkt proc.), szacowany wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,96 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowej kwoty 1978,49 zł do poziomu około 2056,84 zł brutto (wzrost o 68,75 zł brutto miesięcznie). Projekt budżetu zakłada przeznaczenie na waloryzację 19 mld zł, podczas gdy wypłata 13. i 14. emerytury pochłonie aż 32,1 mld zł.
Trzynastka i Czternastka na nowym poziomie. Realia seniorów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Dodatkowe roczne świadczenia będą waloryzowane na takich samych zasadach jak emerytura podstawowa. W kwietniu 2027 roku wszyscy uprawnieni seniorzy otrzymają 13. emeryturę w wysokości minimalnego świadczenia, czyli około 2056,84 zł brutto. Z kolei 14. emerytura, wypłacana w drugiej połowie roku, trafi w pełnej kwocie do osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza limitu 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur zastosowanie znajdzie zasada „złotówka za złotówkę”. Najbardziej potrzebujący seniorzy zyskają w skali całego roku łącznie nawet 4382,98 zł brutto extra.
Dla seniorów z warszawskich dzielnic – takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście – gdzie rosnące opłaty eksploatacyjne i koszty utrzymania mieszkań należą do najwyższych w kraju, dodatkowe przelewy z ZUS stanowią kluczowy bufor budżetowy. Z uwagi na prognozowaną inflację poniżej progu 5 proc., rząd nie przewiduje wprowadzenia drugiej waloryzacji w ciągu roku, co czyni wiosenne i jesienne dodatki jeszcze ważniejszym źródłem wsparcia.
Jak krok po kroku obliczyć swoje świadczenia emerytalne w 2027 roku
Zobacz zestaw praktycznych instrukcji, które pozwolą precyzyjnie oszacować domowy budżet po zmianach:
- Pomnóż swoją obecną emeryturę brutto przez prognozowany wskaźnik (103,96%) – uzyskana kwota to szacunkowa wysokość Twojego marcowego świadczenia po waloryzacji.
- Uwzględnij potrącenia na zaliczkę PIT oraz składkę zdrowotną (9%) – pamiętaj, że trzynasta i czternasta emerytura podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu składkowemu.
- Sprawdź, czy przekraczasz progi do pełnej 14. emerytury (2900 zł brutto) – jeśli Twoje świadczenie jest wyższe, odejmij nadwyżkę od kwoty minimalnej emerytury.
- Zweryfikuj harmonogram wypłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – wypłata 13. emerytury nastąpi automatycznie w kwietniu, a 14. emerytury w terminie ogłoszonym przez rząd.
- Zgłoś się po poradę do najbliższego oddziału ZUS na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – pracownicy ZUS pomogą zweryfikować poprawność naliczonych kwot i odliczeń.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.