Empik wypłaci rekompensaty klientom! Klienci dostaną rekompensaty.
Sieć Empik podjęła decyzję o wypłacie rekompensat dla klientów, których zamówienia zostały anulowane lub dostarczone z opóźnieniem. To efekt interwencji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zakwestionował praktyki sklepu internetowego i nakazał wprowadzenie zmian w prezentowaniu informacji o terminach wysyłki i dostępności produktów.
Kto może liczyć na zwrot
Rekompensaty przysługują klientom, którzy między 2022 a 2024 rokiem dokonali zakupów na Empik.com i doświadczyli jednej z poniższych sytuacji: zamówienie zostało po akceptacji anulowane, wysyłka nastąpiła później niż deklarowano lub termin doręczenia był przekroczony względem informacji na stronie. Dla tej grupy przewidziano alternatywne formy rekompensaty: zwrot pieniędzy, kod rabatowy lub wybór darmowego produktu cyfrowego (np. e-book lub audiobook).
Jak wygląda procedura
Empik wysłał mailowo lub SMS-em zaproszenie do wybranych klientów z informacją o możliwości ubiegania się o rekompensatę oraz linkiem do formularza online. Klienci mają do wyboru: np. dla zamówień anulowanych — zwrot w wysokości 30 zł lub kod rabatowy 40 zł albo trzy darmowe produkty cyfrowe; dla dostaw opóźnionych zwrot 10 zł, kod 15 zł lub dwa produkty cyfrowe. Po wypełnieniu formularza firma ma 14–21 dni na realizację zwrotu lub wysłanie kodu.
Dlaczego to ważne
Działanie Empiku stanowi sygnał dla całego rynku e-commerce: deklarowane terminy wysyłki i dostawy są częścią umowy z klientem, a ich systemowe przekraczanie może podlegać kontroli i skutkować zobowiązaniem do wypłaty rekompensaty. Konsumenci zyskali realną możliwość uzyskania zadośćuczynienia za niedotrzymane warunki, a firmy muszą działać przejrzyście i zgodnie z komunikacją marketingową.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.