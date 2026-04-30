Energetyczna rewolucja w Warszawie! Od dziś nowe prawo, dynamiczne ceny prądu wchodzą do gry.
30 kwietnia 2026 roku to data graniczna dla polskiego rynku energii. W życie wchodzą kluczowe przepisy nowelizacji Prawa energetycznego, które wywracają do góry nogami dotychczasowy system rozliczeń. Mieszkańcy Warszawy zyskują nowe uprawnienia, ale muszą wykazać się czujnością – na horyzoncie pojawiają się ceny dynamiczne i szybsza zmiana sprzedawcy.
Zgodnie z nowymi przepisami, od dziś każdy odbiorca posiadający zainstalowany licznik zdalnego odczytu (LZO) może ubiegać się o zawarcie umowy z ceną dynamiczną. Jak podaje Business Insider, to rozwiązanie dla odważnych i świadomych konsumentów. W Warszawie, gdzie nasycenie nowoczesną infrastrukturą licznikową postępuje najszybciej, zmiana ta może przynieść realne oszczędności, ale i ryzyko nagłych skoków kosztów.
Co zmienia się od 30 kwietnia? Najważniejsze liczby:
- 24 godziny: Tyle docelowo ma trwać proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w systemie ustawowym.
- 15 minut: Z taką częstotliwością będą mierzone odczyty energii u odbiorców z nowymi licznikami, co pozwoli na precyzyjne dopasowanie taryf dynamicznych.
- Cena dynamiczna: Odzwierciedla ona aktualne wahania na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Gdy wieje silny wiatr lub świeci słońce, prąd może być niemal darmowy, ale w godzinach szczytu ceny mogą drastycznie rosnąć.
Warszawskie „smart city” w praktyce. Kto zyska najwięcej?
Dla mieszkańców stołecznych biurowców i nowoczesnych osiedli na Wilanowie czy Gocławiu, nowe prawo otwiera drzwi do aktywnego zarządzania zużyciem. Dzięki umowom z ceną dynamiczną, zaprogramowanie pralki, zmywarki czy ładowania auta elektrycznego na godziny nocne lub południowe (przy dużej produkcji z fotowoltaiki) pozwoli obniżyć rachunki nawet o 20-30% w skali miesiąca.
Jednak eksperci ostrzegają: to pułapka dla nieuważnych. W Warszawie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, kiedy zapotrzebowanie na energię w biurowcach na Woli i Mokotowie jest gigantyczne, ceny giełdowe mogą być wielokrotnie wyższe niż w standardowej taryfie G11.
Porównywarka cen i łatwiejsza ucieczka od drogiego prądu
Nowe prawo nakłada na Urząd Regulacji Energetyki (URE) obowiązek prowadzenia przejrzystej, nieodpłatnej porównywarki ofert wszystkich sprzedawców. Od dziś warszawiacy mogą w kilka minut sprawdzić, czy oferta ich obecnego dostawcy nie odbiega od rynkowych standardów. Jeśli znajdą tańszą opcję, proces przejścia do konkurencji ma być uproszczony do minimum.
Warto również wspomnieć o instytucji tzw. „obywatelskich społeczności energetycznych”. Nowe przepisy ułatwiają sąsiadom z jednej warszawskiej kamienicy czy bloku wspólne wytwarzanie, magazynowanie i dzielenie się energią, co ma być kolejnym krokiem w stronę niezależności od wielkich koncernów energetycznych.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Business Insider Polska oraz nowelizacji ustawy Prawo energetyczne wchodzącej w życie 30.04.2026.
