Eric Dane nie żyje. Gwiazdor „Chirurgów” przegrał walkę z okrutną chorobą

Hollywood pogrążyło się w żałobie po śmierci Erica Dane’a, aktora który zdobył serca milionów widzów jako charyzmatyczny dr Mark Sloan w serialu „Chirurdzy” oraz skomplikowany Cal Jacobs w produkcji „Euforia”. Gwiazdor zmarł w czwartek po południu, 19 lutego 2026 roku, w wieku 53 lat. Przyczyną śmierci były powikłania związane ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), znanym również jako choroba Lou Gehriga, z którą aktor zmagał się od kwietnia 2025 roku.

Rodzina aktora, w tym jego żona Rebecca Gayheart oraz córki Billie i Georgia, przekazały w poruszającym oświadczeniu, że Eric odszedł w spokoju, otoczony najbliższymi. Choć choroba postępowała szybko, Dane do ostatniego tchnienia zachowywał hart ducha, stając się w ostatnich miesiącach życia żarliwym orędownikiem budowania świadomości na temat ALS i wspierania badań nad lekiem na to nieuleczalne schorzenie.

Ostatnia walka Erica Dane’a: Od diagnozy do końca

Aktor dowiedział się o swojej chorobie niespełna rok przed śmiercią, jednak od początku zapowiadał, że nie podda się bez walki.

Pierwsze objawy: W czerwcu 2025 roku Eric wyznał, że wszystko zaczęło się od osłabienia prawej dłoni, co początkowo bagatelizował, myśląc, że to zmęczenie od pisania wiadomości.

Trudna diagnoza: Dopiero po dziewięciu miesiącach wizyt u specjalistów i neurologów usłyszał ostateczny werdykt, który – jak sam mówił – towarzyszył mu od tej pory w każdej sekundzie po przebudzeniu.

Determinacja na planie: Mimo diagnozy Dane nie zrezygnował z pracy, kontynuując zdjęcia do finałowego sezonu „Euforii” tak długo, jak pozwalało mu na to zdrowie.

Praca jako terapia: Aktor podkreślał, że bycie na planie pozwala mu zachować jasność umysłu i pogodę ducha, która była dla niego najważniejsza w ostatnich miesiącach życia.

Rodzina była jego całym światem

Największym bólem dla Erica Dane’a nie była sama choroba, lecz świadomość, że może zostawić swoje córki, Billie (15 l.) i Georgię (13 l.), zbyt wcześnie.

  • Osobista tragedia: Aktor stracił własnego ojca, gdy miał zaledwie 7 lat, dlatego walka o każdy dzień życia była dla niego walką o możliwość zobaczenia, jak jego dzieci dorastają.
  • Marzenia ojca: W nagraniu udostępnionym we wrześniu 2025 roku Eric mówił ze łzami w oczach, że chce zobaczyć, jak jego córki kończą studia, wychodzą za mąż i może doczekać wnuków.
  • Wsparcie żony: Mimo wcześniejszych zawirowań, Rebecca Gayheart wycofała wniosek o rozwód i do ostatniej chwili trwała u boku męża, wspólnie nawigując przez ten „niemożliwy czas”.

Dziedzictwo „McSteamy’ego”: Więcej niż uroda

Choć rola w „Chirurgach” przyniosła mu status ikony i przydomek „McSteamy”, Eric Dane prywatnie zmagał się z zupełnie innym postrzeganiem siebie.

W jednym z wywiadów w 2024 roku przyznał, że jego wygląd zewnętrzny nigdy nie pasował do tego, co czuł w środku, przez co często czuł się niepewnie w roli ekranowego amanta. Po opuszczeniu serialu w 2012 roku udowodnił swój kunszt aktorski w serialu „Ostatni okręt” oraz w „Euforii”, gdzie stworzył jedną z najbardziej zapadających w pamięć kreacji w historii HBO. W styczniu 2026 roku został uhonorowany tytułem „Rzecznika Roku” przez organizację ALS Network, choć zły stan zdrowia uniemożliwił mu osobiste odebranie nagrody.

