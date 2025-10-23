Euro zamiast złotego? Rząd ujawnia decyzję, która zmieni wszystko. Minister finansów ucina spekulacje
Czy Polska naprawdę zrezygnuje ze złotego i wprowadzi euro? Po decyzji Komisji Europejskiej o przyjęciu Bułgarii do strefy euro od 2026 roku, temat wspólnej waluty znów rozpalił emocje. W Internecie aż huczało od plotek o możliwych przygotowaniach Polski do zmiany waluty. Teraz minister finansów Andrzej Domański zabrał głos i jasno wyjaśnił, jaka jest rzeczywistość.
Bułgaria wchodzi do strefy euro. Czy Polska pójdzie jej śladem?
Decyzja Brukseli o przyjęciu Bułgarii do grona państw strefy euro to sygnał, że Unia wciąż dąży do ujednolicenia gospodarki. Tymczasem Polska – mimo że jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego – konsekwentnie pozostaje poza tym systemem.
Od lat w naszym kraju toczy się dyskusja: czy przyjęcie euro oznaczałoby większe bezpieczeństwo finansowe, czy raczej utratę suwerenności gospodarczej? Dla wielu Polaków złoty to symbol niezależności, dlatego każda informacja o możliwym wprowadzeniu wspólnej waluty wywołuje ogromne emocje.
Minister Domański: „Złoty zostaje. To kolejny fake news”
Podczas spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie minister finansów Andrzej Domański jednoznacznie zaprzeczył, jakoby Polska przygotowywała się do przyjęcia euro. W jego słowach nie było miejsca na wątpliwości:
– To kolejny fake news. Polska cieszy się z posiadania własnej waluty i nie prowadzi żadnych działań w kierunku wprowadzenia euro – podkreślił minister.
Jak dodał, złoty w ostatnich latach wielokrotnie chronił Polskę przed skutkami globalnych zawirowań gospodarczych i pozostaje kluczowym elementem stabilności finansowej.
Polska chwalona przez świat. „Jesteśmy 20. gospodarką globu”
Minister Domański ujawnił, że podczas rozmów w Waszyngtonie Polska była wskazywana jako przykład udanej transformacji gospodarczej. Nasz kraj znalazł się w gronie państw, o których mówi się z uznaniem – zarówno pod względem wzrostu PKB, jak i odporności na kryzysy.
Polska ma dziś 20. największą gospodarkę świata i w ujęciu PKB per capita zbliża się do poziomu Wielkiej Brytanii. W dodatku aż 12 polskich regionów jest już zamożniejszych niż niektóre obszary zachodniej Europy. Minister nie ukrywał, że rząd stawia na umacnianie pozycji kraju w światowych strukturach gospodarczych, a nie na zmianę waluty.
Dlaczego Polska nie chce euro?
Rząd podkreśla, że utrzymanie złotego to gwarancja elastyczności w polityce pieniężnej i bezpieczeństwa finansowego. Przyjęcie euro oznaczałoby przekazanie części tej kontroli Europejskiemu Bankowi Centralnemu, co – zdaniem ekspertów – mogłoby utrudnić reagowanie na krajowe problemy gospodarcze.
Zamiast tego priorytetem ma być wzmocnienie konkurencyjności, inwestycje i wzrost gospodarczy. Polska chce również odegrać większą rolę w globalnej polityce ekonomicznej – m.in. poprzez aspiracje do udziału w grupie G20.
Co to oznacza dla czytelników
Na razie Polacy mogą spać spokojnie – złoty nigdzie się nie wybiera. Rząd nie planuje wprowadzenia euro ani w 2026, ani w najbliższych latach. Zamiast tego koncentruje się na wzmacnianiu pozycji Polski jako silnej, niezależnej gospodarki, która coraz częściej staje się punktem odniesienia dla innych krajów Europy.
