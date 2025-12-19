Europa pokazuje jedność. Zełenski komentuje wsparcie dla Ukrainy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że decyzja Unii Europejskiej o przyznaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro wzmacnia pozycję jego kraju. Jak podkreślił w rozmowie z polskimi mediami, wsparcie finansowe daje Ukrainie „dodatkowe karty” w relacjach międzynarodowych.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że decyzja Unii Europejskiej o przyznaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro znacząco wzmacnia pozycję jego kraju. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia podkreślił, że wsparcie finansowe daje Ukrainie „dodatkowe karty” w kontekście dalszych działań politycznych i międzynarodowych.
Co się zmienia?
Unijni przywódcy uzgodnili udzielenie Ukrainie pożyczki na kolejne dwa lata. Środki mają pokryć około dwóch trzecich potrzeb finansowych państwa pogrążonego w wojnie i zapewnić stabilność od drugiego kwartału przyszłego roku. Decyzja zapadła po długich negocjacjach na szczycie w Brukseli, mimo sceptycyzmu części liderów.
Fakty i tło sprawy
Wołodymyr Zełenski, który przebywał w Warszawie, wskazał, że temat unijnego wsparcia był jednym z kluczowych punktów jego rozmów z premierem Donaldem Tuskiem. Prezydent Ukrainy podziękował Polsce oraz innym państwom, które aktywnie zabiegały o przyjęcie decyzji.
Zdaniem Zełenskiego Rosja liczyła na to, że Ukraina osłabnie finansowo, co mogłoby wpłynąć na jej zdolność do dalszego funkcjonowania i obrony. Przyznana pożyczka ma ten scenariusz uniemożliwić.
Co to oznacza dla Ukrainy?
Prezydent Ukrainy ocenił, że decyzja UE wzmacnia pozycję kraju nie tylko ekonomicznie, ale również politycznie. Jak zaznaczył, stabilność finansowa przekłada się na większą siłę negocjacyjną na arenie międzynarodowej.
Zełenski poinformował także, że rozmowy z polskimi władzami dotyczyły kwestii przyszłych negocjacji pokojowych. Ukraiński zespół negocjacyjny przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i ma wkrótce spotkać się z amerykańskimi przedstawicielami.
Jedność Europy podkreślona decyzją
Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że przyjęcie pożyczki jest wyraźnym sygnałem jedności Unii Europejskiej. Jego zdaniem Europa pokazała, że potrafi działać wspólnie, mimo presji zewnętrznej i różnic zdań wewnątrz Wspólnoty.
Zełenski podkreślił wdzięczność za wsparcie i zaznaczył, że decyzja UE ma znaczenie nie tylko finansowe, ale także symboliczne, pokazując, po której stronie konfliktu stoi Europa.
Podsumowanie
Decyzja Unii Europejskiej o udzieleniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro wzmacnia stabilność finansową kraju i jego pozycję polityczną. Według Wołodymyra Zełenskiego to ważny sygnał jedności Europy i dowód, że próby osłabienia Ukrainy poprzez presję ekonomiczną nie przyniosły oczekiwanych przez Rosję efektów.
