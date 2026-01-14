Europa skuta lodem. Od Warszawy po Amsterdam. Miasta zamieniły się w lodowiska
Niebezpieczna pogoda paraliżuje nie tylko Polskę. Z atakiem zimy i marznącymi opadami zmagają się mieszkańcy wielu europejskich stolic. Od Amsterdamu, przez Wiedeń i Pragę, aż po Warszawę – duża część kontynentu przypomina obecnie wielką taflę lodu.
Front atmosferyczny przynoszący marznący deszcz przemieszcza się nad Europą, powodując chaos komunikacyjny w wielu krajach. Zjawisko tzw. „szklanki” dotknęło jednocześnie kilka regionów, sprawiając, że codzienne funkcjonowanie w miastach stało się wyzwaniem. Służby w Niemczech, Czechach czy Holandii, podobnie jak w Polsce, apelują o ostrożność i rezygnację z podróży, jeśli nie są one konieczne.
Internauci pokazują skalę problemu. Nagrania zalewają sieć
Media społecznościowe błyskawicznie wypełniły się relacjami mieszkańców dotkniętych regionów. Ludzie zamieszczają w internecie filmy, które obrazują skalę zjawiska. Na nagraniach z Amsterdamu widać rowerzystów, którzy nie są w stanie utrzymać równowagi, oraz pieszych poruszających się „na czworaka” po chodnikach.
@radiodeejay I video pubblicati sui social mostrano persone che scivolano, cadono e strisciano per attraversare la strada e automobili che sbandano ed escono dalla carreggiata. Il freddo glaciale sta colpendo i Paesi Bassi e ad Amsterdam pare che anche un piccolo spostamento sia diventato un’impresa. Video TT amstergram_2.0 #news #viral #amsterdam #radiodeejay ♬ suono originale – Radio Deejay
Z kolei filmy z Pragi i Wiednia pokazują samochody, które mimo zaciągniętych hamulców bezwładnie zsuwają się po pochyłych ulicach, obijając się o zaparkowane pojazdy. Nie brakuje też nagrań z Warszawy i innych polskich miast, gdzie niektórzy mieszkańcy – pół żartem, pół serio – zakładają łyżwy, by pokonać drogę do sklepu czy przystanku, traktując ulice jak darmowe lodowisko.
@i.am.here.todayVienna is solid ice today ❄️😱♬ оригінальний звук – ріжочек.ua!!
A tak sytuacja wygląda w Berlinie:
Co to oznacza dla Ciebie? Utrudnienia w podróżach międzynarodowych
Sytuacja w Europie ma bezpośredni wpływ na plany podróżnych, nawet jeśli wyjeżdżasz tylko poza miasto. Oto na co warto zwrócić uwagę:
- Opóźnienia lotów: Lotniska w Amsterdamie (Schiphol) czy Frankfurcie często ograniczają operacje w takich warunkach z powodu konieczności odladzania maszyn i pasów startowych. Jeśli lecisz do lub z tych portów, spodziewaj się zmian w rozkładzie.
- Zatory na granicach: Trudne warunki u naszych sąsiadów (szczególnie w Czechach i Niemczech) mogą powodować korki na trasach tranzytowych i przejściach granicznych.
- Przygotowanie pojazdu: Jeśli wybierasz się samochodem na zachód lub południe Europy, upewnij się, że masz zimowe opony w idealnym stanie. W niektórych regionach przy obecnej pogodzie łańcuchy na koła mogą okazać się niezbędne nawet w niższych partiach terenu.
