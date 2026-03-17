Europa wypowiada wojnę algorytmom! Kolejny kraj zakaże social mediów najmłodszym.

17 marca 2026 15:36 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Grecja dołącza do rosnącej grupy państw europejskich, które mówią „dość” nieograniczonemu dostępowi dzieci do mediów społecznościowych. Rząd w Atenach ogłosił plany wprowadzenia surowych ograniczeń wiekowych dla użytkowników platform takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat. To nie tylko odpowiedź na rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym młodzieży, ale element szerszej strategii ochrony „pokolenia alfa” przed szkodliwymi algorytmami i cyberprzemocą.

Grecja idzie śladem liderów. Ile lat trzeba mieć, by założyć konto?

Nowe przepisy zakładają, że dzieci poniżej 15. roku życia nie będą mogły samodzielnie zakładać kont w mediach społecznościowych bez wyraźnej zgody rodziców, weryfikowanej za pomocą oficjalnych systemów cyfrowych. Grecja rozważa jednak pójście o krok dalej i wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z social mediów dla osób poniżej 14. roku życia, co czyniłoby te przepisy jednymi z najbardziej restrykcyjnych na kontynencie.

Kraj Wiek ograniczający Status przepisów
Grecja 14 / 15 lat W fazie legislacyjnej (Projekt 2026)
Francja 15 lat Obowiązujące (wymagana zgoda rodziców)
Norwegia 15 lat Propozycja podniesienia progu
Hiszpania 16 lat Planowane wdrożenie
Polska 13 lat Zgodne z regulaminami (bez twardych ustaw)
Dlaczego Europa zakazuje social mediów?Eksperci ds. psychologii rozwojowej wskazują na alarmujące dane, które skłoniły rządy do działania:

  • Zaburzenia snu i koncentracji: Średni czas spędzany przed ekranem przez nastolatka przekracza 6 godzin dziennie.
  • Depresja i lęki: Korelacja między intensywnym korzystaniem z aplikacji a obniżeniem poczucia własnej wartości.
  • Brak weryfikacji wieku: Dotychczasowe systemy typu „mam ukończone 13 lat” okazały się całkowicie nieskuteczne.

Weryfikacja wieku, techniczna pięta achillesowa

Największym wyzwaniem dla greckiego rządu (podobnie jak dla pozostałych państw) pozostaje sposób weryfikacji wieku. Proponowane rozwiązania obejmują integrację z krajowymi systemami tożsamości cyfrowej lub wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania wieku na podstawie rysów twarzy. Krytycy wskazują jednak na zagrożenia dla prywatności i obawy, że młodzi ludzie i tak znajdą sposób na obejście blokad za pomocą systemów VPN. Jedno jest pewne: era, w której 10-latkowie swobodnie przeglądali szkodliwe treści, powoli przechodzi do historii.

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej prezentacji greckiego Ministerstwa Cyfryzacji oraz analizy serwisu Business Insider Polska (marzec 2026) dotyczącej regulacji Big Tech w Europie.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl