Europejski nakaz aresztowania dla posła PiS. Jest oficjalna decyzja
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Decyzja uruchamia unijną procedurę poszukiwania i ewentualnego przekazania polityka do Polski, jeśli przebywa poza granicami kraju.
ENA wobec Marcina Romanowskiego. Sąd wydał decyzję
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego – przekazały w środę służby prasowe sądu. Oznacza to uruchomienie procedury, która umożliwia zatrzymanie i przekazanie osoby ściganej między państwami Unii Europejskiej.
Czym jest europejski nakaz aresztowania?
Europejski nakaz aresztowania to instrument współpracy sądowej w sprawach karnych na terenie UE. Został wprowadzony, aby uprościć i przyspieszyć procedury ekstradycyjne między państwami członkowskimi. Jeśli osoba objęta ENA przebywa na terytorium innego kraju Unii, tamtejsze organy ścigania mogą ją zatrzymać i przekazać do państwa, które wydało nakaz.
Decyzja o wydaniu ENA zapada na wniosek prokuratury i jest zatwierdzana przez sąd. W dalszej kolejności dokument trafia do odpowiednich instytucji, w tym do systemów międzynarodowej współpracy policyjnej.
Co oznacza decyzja sądu?
Wydanie ENA nie jest równoznaczne z rozstrzygnięciem sprawy karnej. To środek procesowy, który ma umożliwić dalsze prowadzenie postępowania. Jeżeli osoba, wobec której wydano nakaz, znajduje się poza granicami Polski, decyzja sądu pozwala na wszczęcie procedury jej zatrzymania i przekazania do kraju.
Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące dalszych kroków procesowych ani ewentualnego miejsca pobytu polityka. Służby prasowe sądu ograniczyły się do potwierdzenia faktu wydania europejskiego nakazu aresztowania.
Kolejne informacje wkrótce.
Źródła: wiadomości.wp.pl, PAP
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.