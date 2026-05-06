Europie zostało tylko 6 tygodni zapasów! Krytyczne ostrzeżenie dla podróżujących i gospodarki.
Światowe linie lotnicze mierzą się z ekstremalnymi ograniczeniami w dostawach paliwa. W samym maju z globalnych rozkładów zniknęły dwa miliony miejsc, a eksperci ostrzegają przed fizycznymi niedoborami ropy, które mogą doprowadzić do kurczenia się gospodarek.
Dane firmy analitycznej Cirium, przytoczone przez „Financial Times”, wskazują na gwałtowny spadek dostępności przelotów. Całkowita liczba miejsc w majowych harmonogramach światowych przewoźników spadła ze 132 mln do 130 mln. Sytuacja jest bezpośrednio związana z napięciami na Bliskim Wschodzie i blokadą kluczowych szlaków transportowych.
Blokada cieśniny Ormuz i jej skutki
Główną przyczyną kryzysu jest zamknięcie przez Iran żeglugi przez cieśninę Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Międzynarodowa Agencja Energetyczna określiła to zdarzenie jako największe na świecie zakłócenie wydobycia surowca. Zgodnie z prognozami, Europa dysponuje zapasami paliwa lotniczego wystarczającymi jedynie na sześć tygodni, po których zaczną pojawiać się odczuwalne niedobory.
Przewoźnicy tną połączenia. Lufthansa i Air China na czele
Europejscy i światowi operatorzy podjęli już radykalne kroki w celu ochrony swoich operacji:
- Lufthansa: Skreśliła z harmonogramu aż 20 tys. lotów w okresie od maja do października.
- Air China: Zredukowała liczbę połączeń krajowych, zajmując drugie miejsce pod względem skali cięć.
- Spirit Airlines: Amerykański przewoźnik ogłosił bankructwo po zablokowaniu dostaw surowca z Zatoki Perskiej.
- Ryanair: Szef linii, Michael O’Leary, zapowiedział, że europejscy operatorzy przygotowują się na kolejne fale redukcji.
Wyższe ceny biletów i dopłaty paliwowe
Klienci linii lotniczych muszą liczyć się z rosnącymi kosztami podróży. W odpowiedzi na wzrost cen paliw, niektórzy przewoźnicy wprowadzili specjalne dopłaty, podnieśli ceny biletów i wydali ostrzeżenia dotyczące niższych wyników finansowych. Sytuację pogorszyły ataki na magazyny ropy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz amerykańskie obiekty, co dodatkowo zdestabilizowało rynek.
Globalne ostrzeżenie: Gospodarki zaczną zwalniać
Dyrektor generalny firmy Chevron, Mike Wirth, ostrzegł, że zamknięcie cieśniny Ormuz wywoła fizyczne niedobory ropy na całym świecie. Według jego prognoz, gospodarki będą musiały zwolnić, a proces ten najszybciej dotknie Azję, która była głównym odbiorcą paliw z regionu Zatoki Perskiej.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Financial Times, The Times oraz Cirium dotyczących kryzysu na rynku paliw lotniczych (05.05.2026).
