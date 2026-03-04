Eurostat opublikował najnowsze statystyki. Polska w ścisłej czołówce UE
Polska należy do krajów z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej. Według najnowszych danych Eurostatu w styczniu 2026 roku stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc., co – obok Bułgarii – daje Polsce pierwsze miejsce wśród państw UE.
Polska utrzymuje jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Według najnowszych danych Eurostatu w styczniu 2026 roku stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc. Taki wynik stawia Polskę – obok Bułgarii – na pierwszym miejscu wśród państw UE.
Co pokazują najnowsze dane
Zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu 3,1 proc. To nieco mniej niż w grudniu 2025 roku, gdy wskaźnik wynosił 3,2 proc. Spadek oznacza, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna.
Według Eurostatu liczba osób pozostających bez pracy w Polsce wyniosła w styczniu około 563 tys. Dla porównania miesiąc wcześniej było to około 567 tys. osób.
Dane pokazują również niewielkie różnice między kobietami i mężczyznami. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 3 proc., natomiast wśród kobiet 3,3 proc.
Bezrobocie wśród młodych wciąż wyższe
Znacznie wyższe wartości dotyczą osób młodych. W grupie poniżej 25. roku życia bez pracy pozostawało około 122 tys. osób. Oznacza to stopę bezrobocia na poziomie 11 proc.
Eksperci zwracają uwagę, że wyższe wskaźniki w tej grupie są typowe dla wielu państw europejskich. Młodzi ludzie często dopiero wchodzą na rynek pracy lub kończą edukację, co wpływa na statystyki zatrudnienia.
Sytuacja w całej Unii Europejskiej
Dane Eurostatu pokazują, że średnia stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w styczniu 6,1 proc. To niewielki spadek w porównaniu z grudniem 2025 roku, kiedy wynosiła 6,2 proc.
W całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wyniósł 5,8 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Oznacza to, że Polska znajduje się zdecydowanie poniżej średniej unijnej.
Eurostat podaje zharmonizowaną stopę bezrobocia według wspólnej metodologii dla wszystkich krajów UE. Obejmuje ona osoby w wieku od 15 do 74 lat, które nie mają pracy, mogą ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukują.
Dane według polskiej metodologii
Warto zaznaczyć, że inne wartości pokazują statystyki krajowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w styczniu 2026 roku 6 proc.
Różnice wynikają z odmiennej metodologii liczenia bezrobocia. Eurostat stosuje jednolite zasady dla całej Unii, natomiast GUS uwzględnia osoby zarejestrowane w urzędach pracy.
