Ewakuacja 27 psów pod Piasecznem. Wiemy, dokąd trafiły zwierzęta z zamkniętej placówki
Kolejny azyl dla zwierząt na Mazowszu przechodzi do historii. Fundacja „Ostoja”, prowadząca schronisko w Wągrodnie, złożyła nagłe oświadczenie o zakończeniu działalności, co zmusiło służby weterynaryjne do błyskawicznej akcji ratunkowej. Podczas gdy psy są w pośpiechu przewożone do innych placówek i trafiają do szpitali, nad regionem zawisło widmo systemowego kryzysu – to już kolejna placówka w województwie, która w ostatnim czasie zostaje zamknięta, pozostawiając dziesiątki czworonogów bez dachu nad głową.
Nagła decyzja fundacji „Ostoja”
Schronisko dla zwierząt w Wągrodnie (woj. mazowieckie) oficjalnie przestało działać. Decyzję o natychmiastowej rezygnacji z prowadzenia działalności podjął właściciel obiektu – fundacja „Ostoja”. Oświadczenie w tej sprawie wpłynęło do organów nadzorczych 4 lutego 2026 r., co uruchomiło procedurę zabezpieczania zwierząt. Likwidację placówki nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie, dbając o to, by każdy podopieczny trafił w bezpieczne miejsce.
Ewakuacja zwierząt: Gdzie trafiły psy?
W momencie ogłoszenia decyzji w schronisku przebywało 27 psów. Służby weterynaryjne zareagowały błyskawicznie, organizując transporty do innych placówek.
-
14 psów zostało już przewiezionych do schronisk pozostających pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
-
4 psy trafiły do nowej placówki jeszcze przed oficjalną kontrolą.
-
Jedno zwierzę, wymagające szczególnej opieki po wypadku, zostało przetransportowane do specjalistycznego szpitala weterynaryjnego.
-
Pozostałe psy (obecnie 9 osobników) są objęte procedurami adopcyjnymi przez osoby prywatne lub czekają na transport do organizacji pro-zwierzęcych.
Czarna seria mazowieckich azyli
Zamknięcie Wągrodna to kolejny punkt na mapie „kryzysu schroniskowego” na Mazowszu i w całej Polsce. Choć w przypadku Wągrodna decyzja miała charakter oświadczenia właściciela, wpisuje się ona w fatalną passę placówek dla zwierząt. Tylko w ostatnich tygodniach zamknięto schronisko w Sobolewie (zarzuty znęcania się nad zwierzętami), a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie azylu w Kuflewie, gdzie pod opieką „Pogotowia dla zwierząt” przebywało ponad 200 zaniedbanych psów. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wydolność systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w regionie.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia1997: definiująca zasady prowadzenia schronisk oraz obowiązki właścicieli wobec podopiecznych w przypadku likwidacji placówki.
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
- Art. 35 ustawy o ochronie zwierząt – dotyczący odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad zwierzętami (w kontekście wspomnianych śledztw w Sobolewie i Kuflewie)
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.