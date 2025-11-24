Ewakuacja 3 lotnisk. Seria interwencji pirotechnicznych Straży Granicznej
Miniony weekend przyniósł wyjątkowo nerwowe chwile na trzech polskich lotniskach. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej aż trzykrotnie musieli prowadzić działania pirotechniczne po zgłoszeniach o porzuconych bagażach. Interwencje objęły największe porty w centralnej Polsce – Warszawę, Łódź i Modlin – i każdorazowo wymagały ewakuacji stref zagrożenia oraz zaangażowania służb ratunkowych.
Choć wszystkie zgłoszenia zakończyły się wynikiem negatywnym, procedury były prowadzone w pełnym reżimie bezpieczeństwa, a scenariusz możliwego zagrożenia był traktowany absolutnie poważnie.
Już w piątek, 21 listopada, pirotechnicy z Grupy Interwencji Specjalnych zostali wezwani na Lotnisko Chopina, gdzie na terminalu znaleziono porzucony plecak i torbę na laptop. Po wyznaczeniu strefy niebezpiecznej oraz ewakuacji około 450 osób, robot pirotechniczny przystąpił do sprawdzania bagażu. Na szczęście pakunki nie zawierały żadnych materiałów niebezpiecznych, a cała sytuacja zakończyła się bez konsekwencji dla ruchu lotniczego.
Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej w Łodzi zauważyli na hali przylotów urządzenie przypominające powerbank. I tym razem wdrożono pełne procedury – zabezpieczono miejsce, wyznaczono strefę bezpieczeństwa i przeprowadzono częściową ewakuację. Specjalistyczne rozpoznanie wykazało, że przedmiot nie stanowi zagrożenia, a po sprawdzeniu został przekazany do punktu informacji lotniskowej.
Do trzeciej interwencji doszło w niedzielę na lotnisku w Modlinie. Tym razem zgłoszenie dotyczyło torby pozostawionej przed terminalem. Ocena ryzyka nie pozwoliła na wykluczenie zagrożenia, dlatego ewakuowano halę ogólnodostępną oraz część strefy przylotów i odlotów – łącznie około 60 osób. Po szczegółowym sprawdzeniu torby ustalono, że również nie zawierała niebezpiecznych materiałów, ale została zabezpieczona do dyspozycji Straży Granicznej.
Każda taka interwencja to ogromne zaangażowanie służb – od pirotechników, przez policję, po służby ratunkowe. Straż Graniczna przypomina, że każdy pozostawiony bez nadzoru bagaż automatycznie uruchamia procedury bezpieczeństwa, które mogą sparaliżować pracę terminali i wywołać opóźnienia.
Dlatego apel do podróżnych jest jednoznaczny: nie zostawiajcie bagaży bez opieki. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również odpowiedzialności – za takie zachowanie można otrzymać mandat, a w skrajnych przypadkach ponieść poważniejsze konsekwencje.
Trzy zgłoszenia w ciągu jednego weekendu pokazują, jak ważna jest czujność służb i jak niewiele potrzeba, by port lotniczy musiał wejść w tryb alarmowy. Dzięki szybkim, profesjonalnym działaniom wszystkich formacji udało się uniknąć paraliżu lotnisk i zagwarantować bezpieczeństwo pasażerom.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.