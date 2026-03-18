Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu! Loty sfinansowane z pieniędzy unijnych
W obliczu paraliżu cywilnej komunikacji lotniczej na Bliskim Wschodzie, polskie państwo uruchomiło nadzwyczajne procedury ratunkowe. Dzięki gigantycznemu wsparciu z funduszy Unii Europejskiej, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) sfinansowała powrót tysięcy obywateli uwięzionych w strefie napięć. Operacja, angażująca zarówno narodowego przewoźnika, jak i wojsko, stała się kluczowym testem dla unijnego mechanizmu rescEU
Mechanizm rescEU: Europejska solidarność w liczbach
Jak podaje „Rzeczpospolita”, polska strona otrzymała na realizację lotów ewakuacyjnych bezprecedensową kwotę ponad 135 milionów euro (ponad 575 mln zł). Środki te pochodzą z unijnego projektu rescEU „Transport”, będącego częścią szerszego Mechanizmu Ochrony Ludności.
W ramach zawartego porozumienia Polska zobowiązała się do utrzymywania w stałej gotowości 24/7 trzech maszyn:
Dwóch samolotów wielozadaniowych.
Jednej jednostki specjalistycznej przeznaczonej do operacji medycznych MEDEVAC.
Operacja „Powrót”: 75 lotów i 13 tysięcy ocalonych
Eskalacja konfliktu po 28 lutego doprowadziła do masowego zawieszenia rejsów cywilnych (m.in. przez LOT do Dubaju, Tel Awiwu czy Rijadu). W tej krytycznej sytuacji rząd zlecił wykonanie mostów powietrznych, które różniły się od standardowych połączeń:
Charakter operacji: Były to rejsy państwowe, realizowane na podstawie specjalnych uzgodnień międzyrządowych, a nie biletowanej sprzedaży cywilnej.
Zasięg pomocy: Z pomocy skorzystało około 13 tysięcy osób. Choć dominowali Polacy, ewakuowano również obywateli innych państw UE oraz krajów partnerskich.
Logistyka: Łącznie odbyło się 75 lotów, w tym 10 misji specjalnych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kataru.
Współpraca RARS i PLL LOT
Kluczowym wykonawcą zleceń Agencji został narodowy przewoźnik. Biuro prasowe LOT-u podkreśla, że umowa na operacje MEDEVAC i transport kryzysowy ma charakter ciągły i została zawarta już w ubiegłym roku. Dzięki temu, w momencie wybuchu walk w regionie Iranu, Libanu i Izraela, system był gotowy do natychmiastowego wdrożenia.
W misjach tych ramię w ramię z cywilnymi załogami uczestniczyło wojsko, co pozwoliło na bezpieczny transport osób wymagających opieki medycznej oraz tych, których bezpieczeństwo było bezpośrednio zagrożone w wyniku działań wojennych.
Kluczowe daty i zawieszenia lotów rejsowych:
Pomoc RARS była niezbędna ze względu na brak alternatyw komercyjnych. Obecnie PLL LOT utrzymuje zawieszenie połączeń w następujących terminach:
Dubaj: do 28 marca.
Rijad: do 24 marca.
Tel Awiw: do 18 kwietnia.
Bejrut: do 30 kwietnia.
Inwestycja w program rescEU pozwoliła Polsce stać się regionalnym liderem logistyki kryzysowej. Kwota 575 mln zł zabezpieczyła nie tylko powrót turystów, ale i stworzyła trwałą infrastrukturę medyczno-lotniczą na potrzeby przyszłych zagrożeń.
