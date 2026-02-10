Faktura poza KSeF a VAT. Fiskus rozwiewa wątpliwości
Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem Krajowego Systemu e-Faktur coraz częściej zastanawiają się, czy faktury otrzymane poza KSeF nadal dają prawo do odliczenia VAT. Fiskus potwierdza, że decydujące znaczenie ma faktyczne dokonanie transakcji i związek zakupu z działalnością opodatkowaną, a nie sama forma wystawienia faktury.
Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przedsiębiorcy coraz częściej pytają, co z fakturami otrzymanymi poza systemem. Choć od 1 kwietnia 2026 r. większość podatników VAT będzie zobowiązana do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, w praktyce w obrocie nadal mogą pojawiać się faktury papierowe lub elektroniczne wystawione poza KSeF. Kluczowe pytanie brzmi: czy z takich dokumentów można odliczyć VAT?
Faktury poza KSeF nadal będą funkcjonować
Ustawodawca przewidział sytuacje, w których faktury mogą być wystawiane poza KSeF nawet po wejściu w życie obowiązku systemowego. Dotyczy to m.in. podatników niemających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, trybu awaryjnego (offline), a także innych wyjątków określonych w ustawie o VAT.
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą otrzymać faktury poza KSeF również w przypadkach, gdy sprzedawca powinien był wystawić je w systemie, ale tego nie zrobił. Powstaje więc wątpliwość, czy taki dokument daje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Prawo do odliczenia VAT – decyduje transakcja, nie forma faktury
Zgodnie z ustawą o VAT podstawowym warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Kluczowe znaczenie ma to, czy transakcja faktycznie miała miejsce oraz czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT.
Aktualna linia interpretacyjna organów podatkowych potwierdza, że faktura wystawiona poza KSeF – nawet niezgodnie z obowiązkiem stosowania systemu – nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia VAT. Podatnik nie ma obowiązku weryfikowania, czy sprzedawca prawidłowo zastosował KSeF. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w tym zakresie spoczywa wyłącznie na wystawcy faktury.
Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych wskazuje jednoznacznie, że brak wystawienia faktury w KSeF nie oznacza automatycznie, że dokument traci moc dowodową. Jeżeli faktura spełnia wymogi formalne i materialne, dokumentuje rzeczywistą transakcję oraz dotyczy zakupów związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Co istotne, sankcje za pominięcie KSeF lub nieprawidłowe wystawienie faktury dotyczą sprzedawcy, a nie nabywcy.
Odliczenie pełne lub częściowe
Jeżeli zakupy udokumentowane fakturą poza KSeF są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, podatnik może odliczyć VAT w pełnej wysokości. W przypadku zakupów służących zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym, odliczenie następuje proporcjonalnie, na zasadach ogólnych.
Dla podatników VAT oznacza to większe bezpieczeństwo w okresie przejściowym związanym z wdrażaniem KSeF. Otrzymanie faktury poza systemem nie powoduje automatycznej utraty prawa do odliczenia podatku, o ile spełnione są podstawowe warunki wynikające z ustawy o VAT.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775), w szczególności art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1–2
- Art. 106ga i art. 106nf ustawy o VAT – wyjątki od obowiązku stosowania KSeF
- Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2025 r.
nr 0114-KDIP4-3.4012.600.2025.1.APR
- Krajowy System e-Faktur (KSeF) – przepisy wykonawcze do ustawy o VAT
