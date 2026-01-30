Fala mrozów uderzy w Mazowsze, a gniazdka przestaną działać. Zobacz, gdzie wyłączą prąd w najbliższych dniach
Nadchodzące ochłodzenie przyniesie nie tylko spadek temperatury, ale i dodatkowe niedogodności dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Mimo zapowiadanych mrozów, energetycy nie wstrzymują prac modernizacyjnych. Spółka Energa Operator ogłosiła listę miejscowości, w których należy spodziewać się planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia rozpoczną się już w piątek, 30 stycznia, i potrwają przez kolejne dni. Mieszkańcy muszą przygotować się na kilkugodzinne wyłączenia, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sieci.
Harmonogram prac: Piątek, 30 stycznia 2026 r.
Weekend rozpocznie się bez prądu dla części odbiorców w kilku gminach. Prace konserwacyjne zaplanowano w godzinach porannych i popołudniowych, co może utrudnić ogrzewanie domów i pracę zdalną. Oprócz drobnych przerw, mieszkańcy niektórych miejscowości muszą liczyć się z brakiem zasilania nawet przez 9 godzin.
- Gmina Brudzeń Duży: W miejscowości Wincentowo (nr 16 oraz lokalizacje oznaczone jako Wincentowo-16) przerwa potrwa krótko, od 09:30 do 12:00.
- Gmina Gąbin: Duże utrudnienia czekają mieszkańców Starego Kamienia. W godzinach 08:00–14:00 prądu nie będzie pod numerami: 1, 2, 5, 6, 25-27, 31, 32, 32A, 33, 35, 36, 40, 41A, 44, 45, 45A, 46, 46/A, 47, 48, 105/2, a także w Kamień-Słubice i lokalizacjach oznaczonych jako Stary Kamień-90/2 oraz 94/2.
- Gmina Łąck: W Zofiówce i Zdworzu prace zaplanowano między 08:00 a 13:00. Wyłączenia obejmą Zdwórz (34, 34/15, 34/7, 34a, 180/15, 180/4, 180/9) oraz Zofiówkę (1/2, 59, 61, 193, 11, 180, 182, 20/4, 27/4, 27/6).
- Gmina Pacyna: Miejscowość Podatkówek zostanie odcięta od zasilania w godzinach 08:00–14:00.
- Gmina Szczawin Kościelny: Najdłuższa przerwa tego dnia, bo aż od 08:00 do 17:00, dotknie mieszkańców Suserza (nr 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 28/7, 30) oraz miejscowości Adamów.
- Gmina Mochowo: W Żurawinie (nr 25, 27, 28A, 84/2) i Żurawinku prądu zabraknie między 08:00 a 14:00.
- Gmina Sierpc (wiejska): W Goleszynie prace serwisowe potrwają od 09:00 do 16:00. Dotyczy to ulic: Leśnej 1, Niepodległości 8 oraz Sierpeckiej (nr 14, 16, 16/a, 167/2).
Plan wyłączeń na początek lutego
Kolejny tydzień również przyniesie serię wyłączeń. Energetycy będą kontynuować prace w różnych rejonach Mazowsza, co wiąże się z koniecznością odłączenia transformatorów.
Poniedziałek, 2 lutego 2026 r.
- Płock: Krótka przerwa techniczna przy ul. Przemysłowej 7 w godzinach 08:30–12:30.
- Gmina Czerwińsk nad Wisłą: Mieszkańcy Chociszewa (nr 74, 75, 76A, 77, 78B, 79) oraz Wychódźca muszą przygotować się na brak prądu od 08:30 do 14:30.
Wtorek, 3 lutego 2026 r.
- Gmina Bodzanów: Szeroko zakrojone prace w godzinach 08:00–14:00. Obejmą one Chodkowo-Działki (ul. Długa), Cieśle (nr 5, 7-10, 13, 15, 16, 20, 21, 21A, 24A, 25, 45, 59, 74, a także działki 115/33, 115/23, 115/53, 115/34), Nowy Reczyn 1 oraz miejscowość Reczyn.
- Gmina Stara Biała: W Nowych Proboszczewicach przerwa potrwa od 09:00 do 15:00. Dotyczy to ulic: Akacjowej (nr 11, 16-20, 23-25, 28, 30, 30/A, 31, 34), Klonowej 269, Płockiej (12, 14, 16, 20, 24, 26, 34) i Świerkowej (23-28, 31, 34, 35, 37, 38). Wyłączenie obejmie też Starą Białą (S-944) i Stare Proboszczewice (ul. Sierpecka 220).
- Gmina Mochowo: W miejscowości Załszyn prądu nie będzie od 08:00 do 14:30.
Środa, 4 lutego 2026 r.
- Gmina Bodzanów: Kolejny etap prac w godzinach 08:00–14:00 obejmie Garwacz (2/dz., 13, 14, 17), Nowe Kanigowo oraz Wiciejewo 62.
- Gmina Stara Biała: Ponowne wyłączenia w Nowych Proboszczewicach (09:00–15:00) na ulicach Akacjowej, Klonowej 269, Płockiej (12, 14, 16, 20, 24, 26, 34) oraz Świerkowej (poszerzony zakres: nr 23-28, 31, 34, 35, 37, 38, 40). Bez prądu pozostanie też Stara Biała S-944 i Stare Proboszczewice (ul. Sierpecka 220).
- Gmina Łąck: W Zofiówce prace potrwają dłużej, bo od 08:00 aż do 16:00. Dotyczy to numerów: 81, 183/3, 185/1, 31, 31/11, 31/12, 31/4, 31/5, 31/7, 31/9, 32/2 oraz działki 32/3.
Czwartek, 5 lutego 2026 r.
- Gmina Radzanowo: W godzinach 09:15–14:00 prądu pozbawieni będą mieszkańcy Czerniewa 9 oraz Męczenina (nr 45-48, 51, 52, 68/3).
Wtorek, 10 lutego 2026 r.
- Gmina Czerwińsk nad Wisłą: Planowane prace w godzinach 09:00–15:00 obejmą ulice w samym Czerwińsku: Klasztorną (nr 1-9, 11, 13-16, 18, 19, 54/a), Królowej Jadwigi 8, Plac Batorego 9, Świętokrzyską (1, 3-5, 11). Prądu nie będzie też w Miączynie pod numerem 35.
Co to oznacza dla Ciebie?
Planowane przerwy w dostawie prądu wymagają odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w okresie zimowym. Jeśli Twój adres znajduje się na liście:
- Zabezpiecz urządzenia elektroniczne: Odłącz wrażliwy sprzęt (komputery, telewizory) od gniazdek przed planowaną godziną wyłączenia, aby uniknąć uszkodzeń przy powrocie napięcia.
- Zadbaj o ciepło: Jeśli Twoje ogrzewanie zależy od pompy ciepła lub pieca ze sterownikiem elektrycznym, postaraj się dogrzać dom wcześniej. Warto mieć pod ręką ciepłe koce.
- Naładuj baterie: Upewnij się, że Twój telefon, laptop i powerbanki są w pełni naładowane.
- Przygotuj latarki: Zamiast świeczek, które stwarzają ryzyko pożaru, użyj bezpiecznego oświetlenia bateryjnego.
- Sprawdź zapasy wody: Jeśli korzystasz z hydroforu, pamiętaj, że bez prądu nie będzie wody w kranie. Napełnij kilka butelek lub wannę na zapas.
