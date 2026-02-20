Fala oszustw wymierzonych w podatników! KAS wyjaśnia jak rozpoznać fałszywy mail
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wydała oficjalne ostrzeżenie przed nową falą oszustw wymierzonych w podatników. Cyberprzestępcy podszywają się pod urzędników skarbowych, wysyłając fałszywe wezwania i powiadomienia, których celem jest wyłudzenie poufnych danych. Urzędnicy opublikowali listę konkretnych adresów e-mail, które służą do prowadzenia tych niebezpiecznych działań
Mechanizm oszustwa i pułapki w skrzynkach odbiorczych
Wiadomości przesyłane przez oszustów do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję z urzędu skarbowego. Często zawierają prośby o udostępnienie danych osobowych lub kliknięcie w linki prowadzące do fałszywych stron internetowych. KAS podkreśla, że każda taka próba jest atakiem mającym na celu przejęcie tożsamości lub dostępów do kont bankowych.
Zidentyfikowane przez resort adresy, z których wysyłane są fałszywe maile, to między innymi:
-
KrajowaAdministracja@abnovo.eu
-
KrajowaAdministracja@zato-bungee.de
-
KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl
-
KrajowaAdministracja@umb.pl
-
KrajowaAdministracja@24hoursshopping.com.ua
Jak zweryfikować autentyczność wezwania?
Krajowa Administracja Skarbowa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbieraniu poczty elektronicznej. Prawdziwe powiadomienia z urzędów nigdy nie wymagają podawania haseł, kodów PIN czy pełnych danych do logowania drogą mailową lub przez SMS. W przypadku otrzymania wiadomości z domeny innej niż oficjalne domeny rządowe (np. .gov.pl), należy uznać ją za próbę ataku.
W sytuacjach budzących wątpliwość obywatele mogą skorzystać z oficjalnych kanałów kontaktu. Można zadzwonić na infolinię KAS pod numer 22 330 03 30 lub udać się bezpośrednio do najbliższego urzędu skarbowego, aby potwierdzić, czy dana sprawa faktycznie jest prowadzona.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.