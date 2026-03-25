Fałszywe faktury i wezwania do zapłaty! Niebezpieczna kampania cyberoszustów

25 marca 2026 11:05 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Firma Tauron alarmuje o nasilającej się fali prób wyłudzeń pieniędzy poprzez podszywanie się pod oficjalną korespondencję dostawcy energii. Przestępcy wykorzystują łudząco podobne grafiki oraz adresy e-mail, aby skłonić odbiorców do opłacenia podrobionych rachunków

Mechanizm oszustwa i sposób weryfikacji

Oszuści preparują dokumenty w taki sposób, aby wzbudzały zaufanie – stosują logotypy firmy oraz szatę graficzną niemal identyczną z oryginałem. Kluczowym elementem ochrony przed kradzieżą środków jest weryfikacja danych identyfikacyjnych, które na prawdziwych fakturach pozostają niezmienne.

Każdy odbiorca posiada indywidualny, 8 cyfrowy numer klienta. Znajduje się on zawsze obok adresu odbiorcy. Co istotne, numer ten jest bezpośrednio powiązany z 26 cyfrowym numerem rachunku bankowego do wpłat. W autentycznym dokumencie wspomniane 8 cyfr numeru klienta musi znajdować się dokładnie w środku numeru konta (sekcja od 11 do 18 cyfry).

Przykład poprawnej struktury konta dla numeru klienta 12 345 678: PL XX XXXX XXXX XXXX 1234 5678 XXXX

Jak bezpiecznie opłacać rachunki?

Tauron podkreśla, że najskuteczniejszą metodą unikania zagrożeń jest korzystanie z oficjalnych kanałów cyfrowych. Aplikacja Mój Tauron pozwala na bieżąco kontrolować stan rozliczeń oraz sprawdzać historię wszystkich wystawionych dokumentów bez ryzyka interakcji z fałszywymi wiadomościami e-mail. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności warto skontaktować się z infolinią lub odwiedzić stacjonarny Punkt Obsługi Klienta przed wykonaniem przelewu.

