Fałszywe rozmowy coraz groźniejsze. Oszuści wykorzystują AI do wyłudzeń
Coraz więcej oszustw telefonicznych wykorzystuje sztuczną inteligencję do prowadzenia fałszywych rozmów głosowych. Niepozorne połączenie z nieznanego numeru może być elementem przemyślanego ataku, którego celem jest wyłudzenie danych lub pieniędzy.
Oszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję
Niepozorne połączenie z nieznanego numeru może być początkiem poważnych problemów. Coraz częściej za takimi rozmowami stoją oszuści, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do prowadzenia fałszywych rozmów głosowych. Zjawisko robocalls, znane wcześniej głównie z marketingu, dziś staje się narzędziem zaawansowanych oszustw.
Czym są robocalls i dlaczego są groźne
Robocalls to automatyczne połączenia telefoniczne realizowane przez systemy informatyczne. Jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z natrętnymi ofertami handlowymi. Obecnie coraz częściej są wykorzystywane w przestępczych schematach, których celem jest wyłudzenie danych lub pieniędzy.
Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji takie połączenia nie muszą już brzmieć jak sztywne nagrania. Nowoczesne modele głosowe potrafią prowadzić płynną rozmowę, reagować na odpowiedzi rozmówcy i sprawiać wrażenie kontaktu z prawdziwą osobą.
Vishing w nowej odsłonie
Jedną z najczęściej stosowanych metod jest vishing, czyli phishing głosowy. Oszust podszywa się pod pracownika banku, policjanta, urzędnika lub przedstawiciela innej instytucji zaufania publicznego. Celem rozmowy jest wywołanie presji i skłonienie ofiary do podjęcia pochopnych decyzji.
W rozmowie często pojawiają się informacje o rzekomym zagrożeniu konta, podejrzanej transakcji lub próbie włamania. Oszuści sugerują, że pieniądze trzeba natychmiast zabezpieczyć, przelać na „bezpieczne konto” albo potwierdzić dane logowania. W rzeczywistości są to klasyczne techniki manipulacji.
Sztuczna inteligencja i deepfake głosu
Nowym elementem tych oszustw jest wykorzystanie technologii deepfake. Dzięki AI przestępcy mogą generować głos, który brzmi naturalnie, a czasem przypomina głos konkretnej osoby lub urzędnika. Systemy te są w stanie prowadzić rozmowę bez udziału człowieka po drugiej stronie.
Automaty potrafią zadawać pytania, reagować na wątpliwości i dostosowywać scenariusz rozmowy do odpowiedzi ofiary. To sprawia, że nawet osoby ostrożne mogą mieć trudność z rozpoznaniem zagrożenia, zwłaszcza gdy rozmowa dotyczy pieniędzy lub bezpieczeństwa danych.
Jak działają mechanizmy manipulacji
Oszuści wykorzystują emocje. Najczęściej jest to strach, pośpiech i poczucie zagrożenia. Rozmówca słyszy, że musi działać natychmiast, bo w przeciwnym razie straci pieniądze lub narazi się na konsekwencje prawne.
Częstą techniką jest także zniechęcanie do rozłączenia się. Oszust może twierdzić, że przerwanie rozmowy spowoduje blokadę konta albo utrudni „akcję zabezpieczającą”. To sygnał ostrzegawczy, który powinien wzbudzić czujność.
Podszywanie się pod numery telefonów
Dodatkowym problemem jest spoofing, czyli podszywanie się pod numery telefonów. Na ekranie może pojawić się numer banku, urzędu lub infolinii, mimo że połączenie pochodzi od oszustów. Taki zabieg zwiększa wiarygodność rozmowy i utrudnia jej ocenę.
Dlatego sam fakt, że numer wygląda znajomo, nie jest żadnym potwierdzeniem autentyczności połączenia. Przestępcy często korzystają też z numerów zastrzeżonych lub zagranicznych.
Jak się chronić przed robocalls
Podstawową zasadą jest zachowanie spokoju. Żadna instytucja nie wymaga przez telefon podawania haseł, kodów ani wykonywania przelewów. W przypadku podejrzanej rozmowy najlepiej jest się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem lub urzędem, korzystając z oficjalnego numeru.
Nie należy kierować się instrukcjami przekazanymi w trakcie rozmowy. Tylko samodzielne wykonanie połączenia daje pewność, że kontakt odbywa się z właściwą instytucją. Warto też zgłaszać podejrzane połączenia operatorowi oraz instytucjom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo.
Dlaczego problem będzie narastał
Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że bariery techniczne dla oszustów są coraz niższe. Tworzenie wiarygodnych rozmów głosowych nie wymaga dziś zaawansowanej wiedzy ani dużych nakładów finansowych. To powoduje, że skala zjawiska może rosnąć.
Eksperci podkreślają, że kluczowa jest edukacja i świadomość zagrożeń. Umiejętność rozpoznania manipulacji i zachowanie zasady ograniczonego zaufania to obecnie najskuteczniejsza forma ochrony.
Co to oznacza dla użytkowników telefonów
Każdy użytkownik telefonu może stać się celem robocalls. Warto traktować nieznane połączenia z ostrożnością i pamiętać, że presja czasu i emocji to podstawowe narzędzia oszustów. W erze sztucznej inteligencji czujność staje się niezbędna, nawet w pozornie zwykłej rozmowie telefonicznej.
