Fani McDonald’s nie mogą się doczekać! Burger Drwala wraca. Znamy możliwy termin premiery
To już niemal pewne – Burger Drwala wkrótce wróci do McDonald’s. Kultowa kanapka, która od lat wzbudza ogromne emocje wśród fanów sieci, pojawi się ponownie w menu w drugiej połowie listopada. Choć sieć nie podała jeszcze oficjalnej daty, w Internecie aż wrze od spekulacji.
Powrót kultowej kanapki
McDonald’s oficjalnie potwierdził, że Burger Drwala wraca do sprzedaży. Marka ogłosiła to w mediach społecznościowych, publikując zapowiedź, która w kilka godzin zebrała setki komentarzy. Dla wielu osób to symboliczny początek zimy i moment, na który czekają cały rok.
Kanapka po raz pierwszy pojawiła się w 2014 roku i od tego czasu niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Co roku, gdy tylko powraca do menu, przed restauracjami tworzą się długie kolejki.
Kiedy Burger Drwala trafi do sprzedaży?
Oficjalnej daty jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na drugą połowę listopada.
W komentarzach pod postami fanów pojawiają się różne typy: niektórzy mówią o 19 listopada, inni obstawiają 23 lub 24. Analizując poprzednie lata, wiele wskazuje, że tegoroczna premiera nastąpi między 20 a 25 listopada.
W 2024 roku Burger Drwala wrócił do restauracji 20 listopada, w 2023 roku – 8 listopada, a w 2022 roku – 23 listopada.
Co znajdzie się w menu
Klasyczny Burger Drwala to połączenie:
-
soczystego kotleta wołowego,
-
panierowanego sera,
-
bekonu, sałaty, prażonej cebulki i kremowego sosu,
-
w charakterystycznej bułce z serowo-bekonową posypką.
Z każdym rokiem McDonald’s rozszerza ofertę o nowe warianty. W poprzednich sezonach pojawiły się wersje z żurawiną, z chrzanem, z kurczakiem, podwójnym mięsem oraz na ostro. W 2024 roku zadebiutował również Drwal z kurkami, który stał się prawdziwym hitem wśród klientów.
Efekt Drwala – więcej gości w restauracjach
Powrót Drwala to nie tylko emocje w sieci, ale też realny wzrost odwiedzin w lokalach McDonald’s.
Jak wynika z analiz firmy dataplace.ai, po wprowadzeniu kanapki w 2024 roku liczba wizyt w restauracjach wzrosła średnio o 18 procent. Największy ruch odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, łódzkim i lubelskim.
To pokazuje, że sezonowy powrót Burgera Drwala ma ogromny wpływ na sprzedaż i stał się jednym z najważniejszych wydarzeń marketingowych sieci.
Co to oznacza dla czytelników
Choć data premiery nie jest jeszcze potwierdzona, jedno jest pewne — Burger Drwala znów zawita do McDonald’s już w listopadzie. Dla wielu to nie tylko smak, ale tradycja i symbol jesieni.
Jeśli więc należysz do grona fanów tej kultowej kanapki, możesz już szykować się na powrót jednego z najbardziej wyczekiwanych produktów fast foodowych w Polsce.
