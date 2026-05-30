Fatalne wieści dla małego biznesu! Sześć na dziesięć faktur z tym samym problemem

Fundament polskiej gospodarki zaczyna pękać pod ciężarem zatorów płatniczych. Najmniejsze przedsiębiorstwa w kraju coraz częściej pełnią funkcję darmowych kredytodawców dla swoich kontrahentów. Najnowsze dane pokazują, że czas oczekiwania na zapłatę przekroczył historyczną barierę, drastycznie dusząc płynność finansową sektora MŚP.

Sześć na dziesięć faktur „na zeszyt” Zamiast gotówki na koncie – obietnica przelewu w odległej przyszłości. To nowa, niepokojąca codzienność polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Z analizy danych platformy Faktura.pl wyłania się ponury obraz realiów rynkowych pierwszego kwartału 2026 roku. Odsetek dokumentów rozliczeniowych wystawianych z odroczonym terminem płatności zaliczył gwałtowny skok. W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy wskaźnik ten wzrósł z 52,3 proc. do poziomu aż 60,1 proc. W praktyce oznacza to, że obecnie już ponad 60 proc. transakcji w sektorze MŚP nie jest regulowanych natychmiast po wydaniu towaru lub sfinalizowaniu usługi. Eksperci alarmują, że ten negatywny trend stale się nasila i przybiera charakter strukturalny.

Pękła psychologiczna granica. Biznesowy stoper tyka coraz dłużej Wraz z lawinowym przyrostem faktur z odroczonym terminem, polscy przedsiębiorcy zostali zmuszeni do dłuższego oczekiwania na własne, ciężko zarobione pieniądze. Średni czas, jaki mija od wystawienia dokumentu do momentu zaksięgowania środków na koncie, wydłużył się z 13,6 dnia do 14,7 dnia. Choć różnica rzędu jednego dnia może wydawać się kosmetyczna, dla analityków to potężny sygnał ostrzegawczy. Wcześniej w historii polskich badań gospodarczych średni umowny czas oczekiwania na przelew dla ogółu rynku nigdy nie przekroczył bariery dwóch tygodni. Komentarz eksperta: – Takie dane oznaczają drastycznie pogarszające się warunki płatności MŚP. Najmniejsze firmy wywiązują się z umowy, ale na pieniądze muszą czekać. Cierpi na tym ich płynność, marże i elastyczność w podejmowaniu nowych zleceń. Pamiętajmy, że 14 dni to jedynie statystyczna średnia dla całej gospodarki. W realiach wielu przedsiębiorców oznacza to, że na przelewy czekają oni znacznie dłużej – nawet 30 czy 60 dni – ostrzega Kamil Fac, wiceprezes platformy Faktura.pl.

Czarna lista branż. Gdzie kryzys uderza najmocniej? Problem rozciąga się już na ponad połowę gospodarki – wydłużenie terminów płatności odnotowano w 8 z 15 głównych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Absolutnym i niechlubnym rekordzistą okazał się sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, gdzie czas oczekiwania na fundusze wzrósł o astronomiczne 40 procent. Potężne tąpnięcie wizerunkowe i finansowe dotknęło również budownictwo, gdzie terminy płatności spuchły o ponad jedną piątą, osiągając niespotykany dotąd, historycznie zły wynik. Zmiany w średnim czasie oczekiwania na przelew w podziale na branże (Q1 2025 vs Q1 2026) Sektor gospodarki (według PKD) Średni termin w Q1 2025 r. Średni termin w Q1 2026 r. Skala i charakter zmiany Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 15,4 dnia 21,7 dnia Wzrost o 40% (Rekord) Budownictwo i usługi remontowe 13,9 dnia 16,8 dnia Wzrost o ponad 20% (Rekord) Przetwórstwo przemysłowe 12,9 dnia 13,7 dnia Systematyczne pogorszenie Zakwaterowanie i gastronomia (HoReCa) 13,5 dnia 12,1 dnia Skrócenie o 1,4 dnia Obsługa rynku nieruchomości 11,1 dnia 10,6 dnia Skrócenie o 0,5 dnia

Gastronomia i nieruchomości pod prąd negatywnym trendom Na tym ponurym tle wyróżniają się zaledwie nieliczne bastiony płynności finansowej, w których przedsiębiorcy zdołali wywalczyć szybsze rozliczenia. W branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) średni czas oczekiwania na przelew skrócił się do 12,1 dnia. Podobną, pozytywną korektę odnotowali specjaliści zajmujący się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, u których biznesowy stoper zatrzymał się na poziomie 10,6 dnia. Warto podkreślić, że przedstawiony raport opiera się na potężnej próbie badawczej. Analitycy przeanalizowali blisko 1 milion autentycznych dokumentów księgowych wystawianych w ciągu roku przez polskich przedsiębiorców, co nadaje publikacji wyjątkową wiarygodność i precyzyjnie obrazuje narastający kryzys zatorów płatniczych w kraju.

Opracowanie na podstawie ogólnokrajowego raportu płynnościowego platformy rozliczeniowej Faktura.pl za I kwartał 2026 roku, z uwzględnieniem podziału sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).