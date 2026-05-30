Fatalne wieści dla małego biznesu! Sześć na dziesięć faktur z tym samym problemem
Sześć na dziesięć faktur „na zeszyt”
Zamiast gotówki na koncie – obietnica przelewu w odległej przyszłości. To nowa, niepokojąca codzienność polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Z analizy danych platformy Faktura.pl wyłania się ponury obraz realiów rynkowych pierwszego kwartału 2026 roku.
Odsetek dokumentów rozliczeniowych wystawianych z odroczonym terminem płatności zaliczył gwałtowny skok. W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy wskaźnik ten wzrósł z 52,3 proc. do poziomu aż 60,1 proc. W praktyce oznacza to, że obecnie już ponad 60 proc. transakcji w sektorze MŚP nie jest regulowanych natychmiast po wydaniu towaru lub sfinalizowaniu usługi. Eksperci alarmują, że ten negatywny trend stale się nasila i przybiera charakter strukturalny.
Pękła psychologiczna granica. Biznesowy stoper tyka coraz dłużej
Wraz z lawinowym przyrostem faktur z odroczonym terminem, polscy przedsiębiorcy zostali zmuszeni do dłuższego oczekiwania na własne, ciężko zarobione pieniądze. Średni czas, jaki mija od wystawienia dokumentu do momentu zaksięgowania środków na koncie, wydłużył się z 13,6 dnia do 14,7 dnia.
Choć różnica rzędu jednego dnia może wydawać się kosmetyczna, dla analityków to potężny sygnał ostrzegawczy. Wcześniej w historii polskich badań gospodarczych średni umowny czas oczekiwania na przelew dla ogółu rynku nigdy nie przekroczył bariery dwóch tygodni.
Komentarz eksperta: – Takie dane oznaczają drastycznie pogarszające się warunki płatności MŚP. Najmniejsze firmy wywiązują się z umowy, ale na pieniądze muszą czekać. Cierpi na tym ich płynność, marże i elastyczność w podejmowaniu nowych zleceń. Pamiętajmy, że 14 dni to jedynie statystyczna średnia dla całej gospodarki. W realiach wielu przedsiębiorców oznacza to, że na przelewy czekają oni znacznie dłużej – nawet 30 czy 60 dni – ostrzega Kamil Fac, wiceprezes platformy Faktura.pl.
Czarna lista branż. Gdzie kryzys uderza najmocniej?
Problem rozciąga się już na ponad połowę gospodarki – wydłużenie terminów płatności odnotowano w 8 z 15 głównych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Absolutnym i niechlubnym rekordzistą okazał się sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, gdzie czas oczekiwania na fundusze wzrósł o astronomiczne 40 procent.
Potężne tąpnięcie wizerunkowe i finansowe dotknęło również budownictwo, gdzie terminy płatności spuchły o ponad jedną piątą, osiągając niespotykany dotąd, historycznie zły wynik.
Zmiany w średnim czasie oczekiwania na przelew w podziale na branże (Q1 2025 vs Q1 2026)
|Sektor gospodarki (według PKD)
|Średni termin w Q1 2025 r.
|Średni termin w Q1 2026 r.
|Skala i charakter zmiany
|Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
|15,4 dnia
|21,7 dnia
|Wzrost o 40% (Rekord)
|Budownictwo i usługi remontowe
|13,9 dnia
|16,8 dnia
|Wzrost o ponad 20% (Rekord)
|Przetwórstwo przemysłowe
|12,9 dnia
|13,7 dnia
|Systematyczne pogorszenie
|Zakwaterowanie i gastronomia (HoReCa)
|13,5 dnia
|12,1 dnia
|Skrócenie o 1,4 dnia
|Obsługa rynku nieruchomości
|11,1 dnia
|10,6 dnia
|Skrócenie o 0,5 dnia
Gastronomia i nieruchomości pod prąd negatywnym trendom
Na tym ponurym tle wyróżniają się zaledwie nieliczne bastiony płynności finansowej, w których przedsiębiorcy zdołali wywalczyć szybsze rozliczenia. W branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) średni czas oczekiwania na przelew skrócił się do 12,1 dnia. Podobną, pozytywną korektę odnotowali specjaliści zajmujący się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, u których biznesowy stoper zatrzymał się na poziomie 10,6 dnia.
Warto podkreślić, że przedstawiony raport opiera się na potężnej próbie badawczej. Analitycy przeanalizowali blisko 1 milion autentycznych dokumentów księgowych wystawianych w ciągu roku przez polskich przedsiębiorców, co nadaje publikacji wyjątkową wiarygodność i precyzyjnie obrazuje narastający kryzys zatorów płatniczych w kraju.
