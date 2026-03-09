Fatalne wieści dla polskiego PKB. Droga ropa i słaby złoty to zabójczy duet. Inflacja znów wyrwie się spod kontroli?
Efekt „podwójnego uderzenia”.
Sytuacja, w której surowce drożeją na rynkach światowych, a jednocześnie złoty traci na wartości wobec dolara, jest dla importerów najgorszym z możliwych scenariuszy. Ponieważ za ropę płacimy w USD, każda dodatkowa złotówka na kursie dolara potęguje wzrost cen na polskich stacjach, co błyskawicznie przenosi się na koszty transportu, żywności i usług.
Prognozy makroekonomiczne. Marzec 2026
Analitycy zrewidowali swoje przewidywania dotyczące kluczowych wskaźników polskiej gospodarki:
|Wskaźnik
|Poprzednia prognoza
|Nowa prognoza (Marzec 2026)
|Wpływ kryzysu
|Inflacja (CPI)
|3,5% – 4,0%
|5,5% – 6,5%
|Wysoka presja cenowa
|Wzrost PKB
|3,2%
|2,1% – 2,4%
|Ryzyko stagnacji
|Kurs USD/PLN
|3,95 zł
|4,35 zł – 4,50 zł
|Osłabienie waluty
Stagflacja na horyzoncie?
Artykuł ostrzega przed widmem stagflacji, zjawiska, w którym wysoka inflacja współistnieje z niskim wzrostem gospodarczym. Droga energia działa jak „dodatkowy podatek” nałożony na konsumentów i firmy. Polacy, wydając więcej na paliwo i ogrzewanie, będą zmuszeni ograniczyć zakupy innych towarów, co uderzy w handel detaliczny i sektor usług, będący motorem napędowym polskiego PKB.
Reakcja przedsiębiorstw: Walka o przetrwanie
Dla polskiego przemysłu obecna sytuacja to potężne wyzwanie logistyczne i kosztowe:
- Erozja marż: Firmy nie są w stanie przerzucić całego wzrostu kosztów energii na klientów, co uderza w ich zyskowność i zdolność do inwestowania.
- Wstrzymanie inwestycji: Niepewność co do cen surowców i kursu walutowego sprawia, że wiele projektów rozwojowych trafia do „zamrażarki”.
- Presja płacowa: Rosnąca inflacja może wywołać kolejną falę żądań płacowych, co grozi powstaniem tzw. spirali płacowo-cenowej.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy ekonomicznej Business Insider Polska (09.03.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.