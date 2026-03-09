Fatalne wieści dla polskiego PKB. Droga ropa i słaby złoty to zabójczy duet. Inflacja znów wyrwie się spod kontroli?

Polska gospodarka znalazła się w kleszczach negatywnych czynników zewnętrznych. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie tylko wywindowała ceny ropy powyżej 120 dolarów, ale też spowodowała ucieczkę kapitału od złotego. Ten „import drożyzny” może zniweczyć ostatnie sukcesy w walce z inflacją i wyraźnie schłodzić wzrost gospodarczy w 2026 roku.

Efekt „podwójnego uderzenia". Sytuacja, w której surowce drożeją na rynkach światowych, a jednocześnie złoty traci na wartości wobec dolara, jest dla importerów najgorszym z możliwych scenariuszy. Ponieważ za ropę płacimy w USD, każda dodatkowa złotówka na kursie dolara potęguje wzrost cen na polskich stacjach, co błyskawicznie przenosi się na koszty transportu, żywności i usług.

Reanimacja trzech osób jednocześnie. Dramat na Mazowszu Prognozy makroekonomiczne. Marzec 2026 Analitycy zrewidowali swoje przewidywania dotyczące kluczowych wskaźników polskiej gospodarki: Wskaźnik Poprzednia prognoza Nowa prognoza (Marzec 2026) Wpływ kryzysu Inflacja (CPI) 3,5% – 4,0% 5,5% – 6,5% Wysoka presja cenowa Wzrost PKB 3,2% 2,1% – 2,4% Ryzyko stagnacji Kurs USD/PLN 3,95 zł 4,35 zł – 4,50 zł Osłabienie waluty

Stagflacja na horyzoncie? Artykuł ostrzega przed widmem stagflacji, zjawiska, w którym wysoka inflacja współistnieje z niskim wzrostem gospodarczym. Droga energia działa jak „dodatkowy podatek” nałożony na konsumentów i firmy. Polacy, wydając więcej na paliwo i ogrzewanie, będą zmuszeni ograniczyć zakupy innych towarów, co uderzy w handel detaliczny i sektor usług, będący motorem napędowym polskiego PKB.

Reakcja przedsiębiorstw: Walka o przetrwanie Dla polskiego przemysłu obecna sytuacja to potężne wyzwanie logistyczne i kosztowe: Erozja marż: Firmy nie są w stanie przerzucić całego wzrostu kosztów energii na klientów, co uderza w ich zyskowność i zdolność do inwestowania.

Firmy nie są w stanie przerzucić całego wzrostu kosztów energii na klientów, co uderza w ich zyskowność i zdolność do inwestowania. Wstrzymanie inwestycji: Niepewność co do cen surowców i kursu walutowego sprawia, że wiele projektów rozwojowych trafia do „zamrażarki”.

Niepewność co do cen surowców i kursu walutowego sprawia, że wiele projektów rozwojowych trafia do „zamrażarki”. Presja płacowa: Rosnąca inflacja może wywołać kolejną falę żądań płacowych, co grozi powstaniem tzw. spirali płacowo-cenowej.