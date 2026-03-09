Fatalne wieści dla polskiego PKB. Droga ropa i słaby złoty to zabójczy duet. Inflacja znów wyrwie się spod kontroli?

9 marca 2026 17:20 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polska gospodarka znalazła się w kleszczach negatywnych czynników zewnętrznych. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie tylko wywindowała ceny ropy powyżej 120 dolarów, ale też spowodowała ucieczkę kapitału od złotego. Ten „import drożyzny” może zniweczyć ostatnie sukcesy w walce z inflacją i wyraźnie schłodzić wzrost gospodarczy w 2026 roku.

Fot. Obraz zaprojektowany i edytowany przez Warszawa w Pigułce, wygenerowany w DALL·E 3.

Efekt „podwójnego uderzenia”.

Sytuacja, w której surowce drożeją na rynkach światowych, a jednocześnie złoty traci na wartości wobec dolara, jest dla importerów najgorszym z możliwych scenariuszy. Ponieważ za ropę płacimy w USD, każda dodatkowa złotówka na kursie dolara potęguje wzrost cen na polskich stacjach, co błyskawicznie przenosi się na koszty transportu, żywności i usług.

Prognozy makroekonomiczne. Marzec 2026

Analitycy zrewidowali swoje przewidywania dotyczące kluczowych wskaźników polskiej gospodarki:

Wskaźnik Poprzednia prognoza Nowa prognoza (Marzec 2026) Wpływ kryzysu
Inflacja (CPI) 3,5% – 4,0% 5,5% – 6,5% Wysoka presja cenowa
Wzrost PKB 3,2% 2,1% – 2,4% Ryzyko stagnacji
Kurs USD/PLN 3,95 zł 4,35 zł – 4,50 zł Osłabienie waluty

Stagflacja na horyzoncie?

Artykuł ostrzega przed widmem stagflacji, zjawiska, w którym wysoka inflacja współistnieje z niskim wzrostem gospodarczym. Droga energia działa jak „dodatkowy podatek” nałożony na konsumentów i firmy. Polacy, wydając więcej na paliwo i ogrzewanie, będą zmuszeni ograniczyć zakupy innych towarów, co uderzy w handel detaliczny i sektor usług, będący motorem napędowym polskiego PKB.

Reakcja przedsiębiorstw: Walka o przetrwanie

Dla polskiego przemysłu obecna sytuacja to potężne wyzwanie logistyczne i kosztowe:

  • Erozja marż: Firmy nie są w stanie przerzucić całego wzrostu kosztów energii na klientów, co uderza w ich zyskowność i zdolność do inwestowania.
  • Wstrzymanie inwestycji: Niepewność co do cen surowców i kursu walutowego sprawia, że wiele projektów rozwojowych trafia do „zamrażarki”.
  • Presja płacowa: Rosnąca inflacja może wywołać kolejną falę żądań płacowych, co grozi powstaniem tzw. spirali płacowo-cenowej.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy ekonomicznej Business Insider Polska (09.03.2026).

 

