FedEx przejmuje polskie paczkomaty? Gigantyczna transakcja zmienia rynek e-commerce
Polska ikona logistyki wchodzi do światowej ekstraklasy. Konsorcjum z udziałem globalnego giganta FedEx oraz funduszu Advent International przejmuje InPost w ramach transakcji opiewającej na astronomiczną kwotę 7,8 mld euro. Choć właściciel się zmienia, Rafał Brzoska pozostaje u steru, a serce innowacji i główna siedziba spółki nadal będą bić w Polsce, co ma być fundamentem pod błyskawiczną ekspansję sieci paczkomatów na rynki Europy Zachodniej.
Miliardy euro na stole i nowi globalni gracze
To koniec pewnej ery i początek wielkiej, globalnej ekspansji. Konsorcjum składające się z gigantów finansowych i strategicznych przejmie InPost w transakcji opiewającej na astronomiczną kwotę 7,8 mld euro. Oferta opiewa na 15,60 euro za każdą akcję, co stanowi aż 50-procentową premię w stosunku do kursu z początku roku. Proces przejęcia, który ma zakończyć się w końcówce 2026 roku, zyskał już jednogłośne poparcie Komitetu Specjalnego spółki oraz kluczowych akcjonariuszy posiadających niemal połowę udziałów.
Rafał Brzoska zostaje u steru: Polska sercem innowacji
Mimo zmiany właścicielskiej, założyciel i CEO spółki Rafał Brzoska zapewnia, że fundamenty firmy pozostają nienaruszone. Główna siedziba InPost, kadra zarządzająca oraz kluczowe centra innowacji nadal będą zlokalizowane w Polsce. Brzoska podkreśla, że wejście tak silnych partnerów jak Advent czy FedEx to szansa na „uwolnienie pełnego potencjału” firmy, szczególnie w obszarze ekspansji w Europie Zachodniej. Inwestorzy wnoszą nie tylko kapitał rzędu 5,9 mld euro środków własnych, ale przede wszystkim bezcenne zasoby i wiedzę, które mają ugruntować pozycję InPostu jako lidera logistyki e-commerce.
Strategiczny sojusz z FedEx: Paczkomaty dla całego świata?
Kluczowym elementem układanki jest obecność w konsorcjum amerykańskiego giganta FedEx. Raj Subramaniam, prezes FedEx, zapowiedział już ścisłą współpracę w zakresie usług „ostatniej mili”. Po sfinalizowaniu przejęcia klienci FedEx mają zyskać dostęp do gęstej sieci paczkomatów InPost, co drastycznie zwiększy efektywność dostaw B2C w Europie. Nowi właściciele deklarują dalsze wspieranie rozwiązań cyfrowych i rozbudowę infrastruktury maszyn paczkowych, co w połączeniu z logistycznym zapleczem FedEx może zmienić układ sił na globalnym rynku kurierskim.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: Wirtualna Polska
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.