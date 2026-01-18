Ferie za darmo w Wawrze. Pływalnia i lodowisko otwierają bramki. Sprawdź godziny

18 stycznia 2026 14:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rozpoczynają się ferie zimowe, a wraz z nimi rusza akcja „Zima w mieście”. Dzielnica Wawer przygotowała dla uczniów nie lada gratkę. Przez dwa tygodnie będzie można bezpłatnie korzystać z basenu i lodowiska w Aninie. Aby wejść za darmo, trzeba jednak pilnować konkretnych godzin.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

OSiR Wawer oficjalnie zaprasza mieszkańców do aktywnego wypoczynku. Od poniedziałku, 19 stycznia, aż do 1 lutego, obiekty sportowe przy ulicy V Poprzecznej 22 będą dostępne bez opłat w wyznaczonych blokach czasowych. To doskonała okazja, by zadbać o kondycję i nie nudzić się w domu, nie wydając przy tym ani grosza.

Darmowe wejścia. Kiedy można skorzystać?

Oferta dotyczy dwóch najpopularniejszych zimowych atrakcji w dzielnicy – pływalni oraz lodowiska. Harmonogram darmowych wejść indywidualnych prezentuje się następująco:

Wszystkie atrakcje znajdują się w kompleksie OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22.

Ważna zasada dla rodziców

Organizatorzy zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą przebywać na terenie obiektów same. Korzystanie z pływalni i lodowiska przez najmłodszych możliwe jest tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Warto zaplanować wizytę wcześniej, gdyż w okresie ferii obiekty te cieszą się zazwyczaj dużym zainteresowaniem.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl