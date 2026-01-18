Ferie za darmo w Wawrze. Pływalnia i lodowisko otwierają bramki. Sprawdź godziny
Rozpoczynają się ferie zimowe, a wraz z nimi rusza akcja „Zima w mieście”. Dzielnica Wawer przygotowała dla uczniów nie lada gratkę. Przez dwa tygodnie będzie można bezpłatnie korzystać z basenu i lodowiska w Aninie. Aby wejść za darmo, trzeba jednak pilnować konkretnych godzin.
OSiR Wawer oficjalnie zaprasza mieszkańców do aktywnego wypoczynku. Od poniedziałku, 19 stycznia, aż do 1 lutego, obiekty sportowe przy ulicy V Poprzecznej 22 będą dostępne bez opłat w wyznaczonych blokach czasowych. To doskonała okazja, by zadbać o kondycję i nie nudzić się w domu, nie wydając przy tym ani grosza.
Darmowe wejścia. Kiedy można skorzystać?
Oferta dotyczy dwóch najpopularniejszych zimowych atrakcji w dzielnicy – pływalni oraz lodowiska. Harmonogram darmowych wejść indywidualnych prezentuje się następująco:
-
Pływalnia Anin: Wejścia w godzinach 13:30–14:30 oraz 14:30–15:30.
-
Lodowisko Anin: Wejścia w godzinach 13:00–14:30.
Wszystkie atrakcje znajdują się w kompleksie OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22.
Ważna zasada dla rodziców
Organizatorzy zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą przebywać na terenie obiektów same. Korzystanie z pływalni i lodowiska przez najmłodszych możliwe jest tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Warto zaplanować wizytę wcześniej, gdyż w okresie ferii obiekty te cieszą się zazwyczaj dużym zainteresowaniem.
