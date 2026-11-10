Festiwal Wspólna Niepodległa 11 listopada w Warszawie. Cztery muzea otwierają drzwi za darmo
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stołeczne instytucje zapraszają na Festiwal „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się w środę, 11 listopada 2026 roku, na terenie Cytadeli Warszawskiej oraz wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaplanowano bezpłatne zwiedzanie 4 muzeów, parady historyczne w sercu miasta oraz wieczorny koncert z udziałem artystów reprezentujących 16 polskich województw.
Bezpłatne muzea na Cytadeli i wspólny hymn z ministrą kultury
Głównym punktem obchodów na Cytadeli Warszawskiej będzie otwarcie kompleksu muzealnego dla wszystkich odwiedzających bez konieczności kupowania biletów. W samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, w gmachu Muzeum Historii Polski (MHP) ministra kultury Marta Cienkowska wspólnie z uczestnikami odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Do hymnu”.
Przez cały dzień otwarte pozostaną cztery kluczowe placówki historyczne:
- Muzeum Historii Polski – udostępnione w godzinach 10:00–21:00; zwiedzający obejrzą m.in. wystawę czasową „Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle” z udziałem przewodników i kuratorów,
- Muzeum Wojska Polskiego – czynne w godzinach 10:00–18:00 z ekspozycjami militariów,
- Muzeum Katyńskie – otwarte w godzinach 10:00–18:00,
- Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – dostępne w godzinach 10:00–17:00.
Na terenie Cytadeli zaplanowano bogaty blok artystyczny. Przed publicznością wystąpią zespoły dęte i orkiestry estradowe, m.in. Brass Federacja z programem „Moc dęciaków”, Olek Orkiestra i Duet Performance z przebojami lat 20. i 30., a także Ferajna z Hoovera („Przybyli ułani pod okienko”) oraz Orkiestra Dęta Echo Gór z tańcem zbójnickim. O godzinie 10:30 oraz 13:00 ruszą spacery z przewodnikiem „Tajemnice Cytadeli”, a o 15:30 w audytorium MHP wystąpi Chór Muzeum Historii Polski. Z myślą o rodzinach przygotowano spektakl Teatru Wolandejskiego „Bohaterski miś”, przymierzalnię retro strojów grupy Patria oraz grę terenową w Parku Edukacyjnym.
Parady na Krakowskim Przedmieściu i wieczorny koncert 16 gwiazd estrady
Druga strefa uroczystości obejmie historyczny trakt stolicy. W godzinach 14:00–19:00 Krakowskim Przedmieściem przejdą barwne parady historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych w mundurach z lat 20. i 30., tancerzy, orkiestr oraz zabytkowych pojazdów. W pobliskiej Kordegardzie udostępniona zostanie bezpłatna ekspozycja „Utracone, odzyskane”, w Muzeum UW zaplanowano pokazy filmów VR, a na Zamku Królewskim wyznaczono specjalną trasę zwiedzania. Z kolei w galerii Instytutu Pileckiego w Domu Bez Kantów zaprezentowane zostaną plakaty pierwszych kandydatek na posłanki z 1918 roku oraz sprzęt wojskowy.
Dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego zamieni się w Aleję Muzeów ze stoiskami m.in. Muzeum Pałacu w Wilanowie, POLIN czy Muzeum Azji i Pacyfiku, a Dziedziniec ASP ugości najmłodszych spektaklami teatrów Bajka i Atofri. Kulminacją dnia będzie wielki koncert „Wspólna Niepodległa” na Placu Gwardii 1 na Cytadeli Warszawskiej w godzinach 17:15–19:30. Na scenie wystąpi 16 artystów reprezentujących wszystkie województwa – m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Grubson, Igo, Igor Herbut, Margaret, Tatiana Okupnik, Kasia Sienkiewicz i Tomasz Organek. Wykonają tradycyjne pieśni ludowe w nowoczesnych aranżacjach Jana Smoczyńskiego przy akompaniamencie Kapeli Maliszów i zespołu Dagadana.
Warszawiacy ruszają na obchody: Śródmieście, Wola i Mokotów na trasie festiwalu
Program festiwalu przyciągnie dziesiątki tysięcy mieszkańców z całej stolicy, angażując kluczowe dzielnice w logistykę 11 listopada. W stołecznym Śródmieściu, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, koncentrować się będzie ruch pieszy turystów i rodzin z dziećmi uczestniczących w paradach oraz warsztatach na dziedzińcach uniwersyteckich.
Dojazd na Cytadelę Warszawską oraz Trakt Królewski wygeneruje wzmożony ruch w sąsiednich dzielnicach. Z Woli mieszkańcy najszybciej dotrą w rejon placu Wilsona i Dworca Gdańskiego liniami tramwajowymi oraz ciągiem alei Jana Pawła II i Okopowej, omijając zamknięte arterie śródmiejskie. Z kolei z Mokotowa podstawowym korytarzem transportowym pozostanie I linia metra, łącząca bezpośrednio stacje mokotowskie z węzłem Dworzec Gdański, skąd na teren Cytadeli prowadzi kilkuminutowy spacer. Samorządowcy ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa zachęcają do pozostawienia aut prywatnych i korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego.
Jak bezpłatnie zwiedzić muzea i zaplanować dojazd na Cytadelę 11 listopada?
- Skorzystaj z wolnego wstępu do 4 muzeów bez rezerwacji – wejście do Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskiego i Muzeum X Pawilonu jest całkowicie bezpłatne; warto pojawić się przed godziną 10:00 lub w porze obiadowej, by uniknąć kolejek do bramek kontrolnych.
- Wybierz metro M1 do stacji Dworzec Gdański lub Plac Wilsona – parkingi wokół Cytadeli będą wyłączone z ruchu; najwygodniejsze dojście piesze prowadzi kładką od stacji metra Dworzec Gdański lub przez park Stefana Żeromskiego.
- Zaplanuj czas na koncert główny przed godziną 17:00 – wstęp na Plac Gwardii 1 na koncert z udziałem 16 artystów jest otwarty, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc na płycie placu może być regulowana przez służby porządkowe w miarę zapełniania strefy.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.