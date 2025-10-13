Filmowa Warszawa. Krakowskie Przedmieście zamknięte. Trwają zdjęcia do nowej „Lalki”!
Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie trwa wyjątkowe wydarzenie – filmowcy kręcą nową, pełnometrażową adaptację „Lalki” Bolesława Prusa. Przez najbliższe dni okolice Pałacu Staszica zamienią się w plan filmowy z końca XIX wieku. W związku z nagraniami kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany i objazdy.
Zamknięty odcinek Traktu Królewskiego
Od czwartku, 9 października, filmowa ekipa zajęła odcinek między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Prace potrwają do 22 października, a w tym czasie przejazd Krakowskim Przedmieściem będzie zamknięty. Zmiany dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej – autobusy kilku linii pojadą innymi trasami.
Zmiany w kursowaniu autobusów
W dni powszednie inaczej kursują autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44. Pojazdy w obydwu kierunkach jeżdżą ulicą Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską, wracając następnie na swoje stałe trasy.
W weekendy (11–12, 18–19 i 25–26 października) zmiany będą jeszcze większe – Krakowskie Przedmieście jak co roku zamieni się w deptak, dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Ulice zostaną zamknięte dla samochodów od piątkowej nocy.
Weekendowe objazdy dla komunikacji miejskiej
Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 pojadą objazdami:
-
106 i 111 – ulicami Świętokrzyską i Mazowiecką;
-
116, 180 i 503 – przez Świętokrzyską, Mazowiecką, plac Małachowskiego, Królewską, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską;
-
128 i 175 – w stronę Placu Piłsudskiego ulicami Marszałkowską i Królewską;
-
178 – w kierunku Konwiktorskiej przez Mazowiecką, plac Małachowskiego i Królewską;
-
N44 – w stronę Żoliborza przez Marszałkowską, Królewską i Senatorską.
Filmowy klimat na ulicach Warszawy
Twórcy „Lalki” podkreślają, że zależy im na jak najwierniejszym odtworzeniu realiów epoki Prusa. To właśnie dlatego wiele scen powstaje w miejscach, które pojawiają się w powieści – w Alejach Ujazdowskich, na Placu Zamkowym czy teraz, w sercu Traktu Królewskiego.
Krakowskie Przedmieście zamieniło się w historyczną scenerię – z brukiem, dorożkami i aktorami w strojach z XIX wieku. Przechodnie mogą poczuć się jak w dawnych czasach i z bliska zobaczyć, jak powstaje jedna z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji filmowych.
Co to oznacza dla mieszkańców
-
Do 22 października możliwe utrudnienia w ruchu i zmianach tras autobusów.
-
Krakowskie Przedmieście w weekendy będzie deptakiem – bez ruchu samochodowego.
-
Warto śledzić komunikaty ZTM Warszawa i planować podróż z wyprzedzeniem.
Nowa adaptacja „Lalki” ma trafić na ekrany kin w 2026 roku. Zdjęcia realizowane w Warszawie mają nadać filmowi autentycznego, stołecznego charakteru – dokładnie takiego, jaki opisywał Bolesław Prus w swoim ponadczasowym dziele.
