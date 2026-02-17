Finansowy kubeł zimnej wody. Zobacz, ile naprawdę powinieneś mieć na koncie w 2026 roku.

Finansowy test dojrzałości. Ile powinieneś mieć „na boku”?

Wiek 40 lat to dla wielu osób moment największych obciążeń finansowych: kredyt hipoteczny, dorastające dzieci, a często także pomoc starzejącym się rodzicom. Dlatego eksperci w 2026 roku odchodzą od liczenia oszczędności w „pensjach”, a zaczynają operować mnożnikami rocznych dochodów.

Według popularnej (choć bolesnej dla wielu) zasady Fidelity Investments, 40-latek powinien mieć zgromadzone oszczędności o wartości trzykrotności swoich rocznych zarobków brutto. To kwota, która ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo „tu i teraz”, ale i realny start do godnej emerytury.

Trzy poziomy bezpieczeństwa finansowego w 2026 roku

Zamiast patrzeć na jedną, ogromną kwotę, warto podzielić swoje oszczędności na trzy niezależne „koszyki”, które w 2026 roku są absolutnym standardem planowania finansowego:

Rodzaj koszyka Cel Zalecana kwota (2026) Fundusz Awaryjny Nagłe naprawy, choroba, zepsuty sprzęt 5 000 – 10 000 PLN (dostępne natychmiast) Poduszka Bezpieczeństwa Utrata pracy, zmiana branży 6-miesięczne koszty życia Kapitał Długoterminowy Emerytura, wkład własny, studia dzieci 3-krotność rocznych zarobków

Dlaczego trzy pensje to już za mało?

W 2026 roku rynek pracy stał się bardziej dynamiczny, ale i nieprzewidywalny. Proces szukania pracy na wysokim szczeblu menedżerskim lub specjalistycznym, który najczęściej zajmują 40-latkowie, trwa obecnie średnio od 4 do 7 miesięcy. Trzymiesięczna poduszka finansowa kończy się więc w połowie drogi do nowego zatrudnienia, generując ogromny stres i zmuszając do brania kredytów.

„W wieku 40 lat Twoim największym aktywem jest czas, który pozostał do emerytury, ale Twoim największym ryzykiem jest styl życia. Większość 40-latków cierpi na 'inflację życia’ – zarabiają więcej, więc wydają więcej, zapominając o budowaniu bazy. W 2026 roku brak oszczędności to nie wybór, to hazard” – ostrzegają doradcy finansowi Business Insider.

Jak zacząć gonić te kwoty 17 lutego 2026?