Finansowy plecak przetrwania. Jak zabezpieczyć się na wypadek godziny „W”? [PORADNIK]
Wojna hybrydowa czy cyberataki na infrastrukturę krytyczną to realne zagrożenia, które mogą czasowo odciąć nas od pieniędzy. Nie trzeba wpadać w panikę, ale warto zachować „zimną krew” i przygotować się na ewentualne utrudnienia w dostępie do bankowości. Oto 4 filary finansowego bezpieczeństwa rodziny.
1. Gotówka operacyjna – ile i w jakich nominałach? Całkowita rezygnacja z gotówki jest błędem, podobnie jak trzymanie oszczędności życia w szufladzie.
Zasada: Miej w domu kwotę, która pozwoli Twojej rodzinie przetrwać 3 do 7 dni bez dostępu do bankomatów i płatności kartą. Powinno to pokryć koszty jedzenia, paliwa i leków.
Nominały: Unikaj banknotów 200 i 500 zł. W sytuacji kryzysowej sprzedawcy mogą nie mieć jak wydać reszty. Zbieraj banknoty 10, 20 i 50 zł.
2. Dywersyfikacja walutowa (Koszyk walut) Złoty w czasie kryzysu w regionie zazwyczaj traci na wartości. Warto posiadać część oszczędności w tzw. twardych walutach.
Dolar amerykański (USD) i Euro (EUR): To najbardziej uniwersalne środki płatnicze na świecie.
Frank szwajcarski (CHF): Często traktowany jako „bezpieczna przystań” w Europie.
Warto mieć fizyczną gotówkę w walucie, a nie tylko cyfry na koncie walutowym, gdyż w razie awarii systemów informatycznych wypłata waluty w oddziale może być niemożliwa.
3. Alternatywne środki płatnicze Gdy pieniądz papierowy traci na znaczeniu (np. przy hiperinflacji), do gry wchodzi barter i towary uniwersalne.
Srebrne monety bulionowe: Są relatywnie tanie (ok. 120-150 zł za uncję) i łatwo rozpoznawalne. W skrajnej sytuacji łatwiej wymienić srebrną monetę na żywność niż odpiłować kawałek złotej sztabki.
Biżuteria: Obrączki czy łańcuszki o wysokiej próbie to „kapitał, który masz na sobie”.
4. Dokumentacja i dostęp do danych W chaosie łatwo zgubić dostęp do majątku.
Spisz numery kont: Zrób papierową listę numerów rachunków bankowych, numerów polis ubezpieczeniowych i danych kontaktowych do banków.
Upoważnienia: Sprawdź, czy Twoi bliscy mają upoważnienia do Twoich rachunków. W razie Twojej niedyspozycji lub braku łączności, rodzina może zostać bez środków do życia, jeśli konto jest tylko na jedną osobę.
Pamiętaj: Najgorszym doradcą jest panika. Podejmowanie gwałtownych ruchów, jak zrywanie lokat czy sprzedaż aktywów w dołku cenowym na wieść o konflikcie, zazwyczaj przynosi straty. Przygotowanie planu „na zimno” daje spokój psychiczny.
