Finansowy plecak przetrwania. Jak zabezpieczyć się na wypadek godziny „W”? [PORADNIK]

26 stycznia 2026 16:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wojna hybrydowa czy cyberataki na infrastrukturę krytyczną to realne zagrożenia, które mogą czasowo odciąć nas od pieniędzy. Nie trzeba wpadać w panikę, ale warto zachować „zimną krew” i przygotować się na ewentualne utrudnienia w dostępie do bankowości. Oto 4 filary finansowego bezpieczeństwa rodziny.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

1. Gotówka operacyjna – ile i w jakich nominałach? Całkowita rezygnacja z gotówki jest błędem, podobnie jak trzymanie oszczędności życia w szufladzie.

2. Dywersyfikacja walutowa (Koszyk walut) Złoty w czasie kryzysu w regionie zazwyczaj traci na wartości. Warto posiadać część oszczędności w tzw. twardych walutach.

  • Dolar amerykański (USD) i Euro (EUR): To najbardziej uniwersalne środki płatnicze na świecie.

  • Frank szwajcarski (CHF): Często traktowany jako „bezpieczna przystań” w Europie.

  • Warto mieć fizyczną gotówkę w walucie, a nie tylko cyfry na koncie walutowym, gdyż w razie awarii systemów informatycznych wypłata waluty w oddziale może być niemożliwa.

3. Alternatywne środki płatnicze Gdy pieniądz papierowy traci na znaczeniu (np. przy hiperinflacji), do gry wchodzi barter i towary uniwersalne.

  • Srebrne monety bulionowe: Są relatywnie tanie (ok. 120-150 zł za uncję) i łatwo rozpoznawalne. W skrajnej sytuacji łatwiej wymienić srebrną monetę na żywność niż odpiłować kawałek złotej sztabki.

  • Biżuteria: Obrączki czy łańcuszki o wysokiej próbie to „kapitał, który masz na sobie”.

4. Dokumentacja i dostęp do danych W chaosie łatwo zgubić dostęp do majątku.

  • Spisz numery kont: Zrób papierową listę numerów rachunków bankowych, numerów polis ubezpieczeniowych i danych kontaktowych do banków.

  • Upoważnienia: Sprawdź, czy Twoi bliscy mają upoważnienia do Twoich rachunków. W razie Twojej niedyspozycji lub braku łączności, rodzina może zostać bez środków do życia, jeśli konto jest tylko na jedną osobę.

Pamiętaj: Najgorszym doradcą jest panika. Podejmowanie gwałtownych ruchów, jak zrywanie lokat czy sprzedaż aktywów w dołku cenowym na wieść o konflikcie, zazwyczaj przynosi straty. Przygotowanie planu „na zimno” daje spokój psychiczny.

