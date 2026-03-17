Finisz alkoholowej sagi. Syndyk wystawia majątek Palikota, zobacz, ile zostało z piwnych marzeń.
Upadek alkoholowego biznesu Janusza Palikota wchodzi w decydującą, bolesną fazę. Słynny Browar Tenczynek, który miał być symbolem sukcesu crowdfundingu i nowoczesnego podejścia do branży piwnej, został oficjalnie wystawiony na sprzedaż przez syndyka. Informacja ta wywołała poruszenie wśród tysięcy wierzycieli, którzy od miesięcy walczą o odzyskanie zainwestowanych środków. Niestety, pierwsze wyliczenia są bezlitosne: cena wywoławcza obiektu nie wystarczy nawet na pokrycie połowy zobowiązań spółki.
Licytacja marzeń: Tenczynek pod młotkiem
Obiekt z ogromną historią i nowoczesną linią produkcyjną, w którą wpompowano miliony złotych z publicznych zbiórek, szuka nowego właściciela. Syndyk masy upadłościowej Manufaktury Piwa Wódki i Wina liczy na szybkie znalezienie inwestora, jednak sytuacja prawna i finansowa grupy Palikota jest niezwykle skomplikowana. Inwestorzy, którzy uwierzyli w wizję „piwnej rewolucji”, muszą przygotować się na to, że ich straty będą niemal całkowite.
|Kluczowy parametr
|Wartość szacunkowa
|Status
|Szacunkowe zadłużenie grupy
|ponad 300 mln zł
|Krytyczny
|Cena wywoławcza browaru
|ok. 40-50 mln zł
|Licytacja
|Liczba wierzycieli
|ponad 10 000 osób
|Rosnąca
|Główny składnik majątku
|Nieruchomość i linia rozlewnicza
|Wystawione na sprzedaż
Co poszło nie tak?Eksperci rynkowi wskazują na trzy główne przyczyny katastrofy biznesowej Janusza Palikota:
- Zbyt agresywny marketing: Ogromne wydatki na promocję, które nie miały pokrycia w realnych przychodach ze sprzedaży.
- Model finansowania: Oparcie biznesu na wysoko oprocentowanych pożyczkach od osób prywatnych, co stworzyło „pętlę zadłużenia”.
- Przeszacowanie rynku: Wiara w nieograniczony wzrost segmentu piw rzemieślniczych w dobie szalejącej inflacji.
Wierzyciele bez złudzeń
Dla tysięcy drobnych inwestorów informacja o sprzedaży browaru to gorzka pigułka. Kolejność zaspokajania roszczeń jest nieubłagana: najpierw fiskus, ZUS i banki zabezpieczone na hipotece. Dopiero na samym końcu, jeśli zostaną jakiekolwiek środki, pieniądze mogą trafić do osób, które wpłacały oszczędności życia na „pożyczki społecznościowe”. W obecnej sytuacji szanse na odzyskanie choćby 10% kapitału przez zwykłych inwestorów wydają się bliskie zeru.
