Finisz alkoholowej sagi. Syndyk wystawia majątek Palikota, zobacz, ile zostało z piwnych marzeń.

17 marca 2026 12:50 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Upadek alkoholowego biznesu Janusza Palikota wchodzi w decydującą, bolesną fazę. Słynny Browar Tenczynek, który miał być symbolem sukcesu crowdfundingu i nowoczesnego podejścia do branży piwnej, został oficjalnie wystawiony na sprzedaż przez syndyka. Informacja ta wywołała poruszenie wśród tysięcy wierzycieli, którzy od miesięcy walczą o odzyskanie zainwestowanych środków. Niestety, pierwsze wyliczenia są bezlitosne: cena wywoławcza obiektu nie wystarczy nawet na pokrycie połowy zobowiązań spółki.

Licytacja marzeń: Tenczynek pod młotkiem

Obiekt z ogromną historią i nowoczesną linią produkcyjną, w którą wpompowano miliony złotych z publicznych zbiórek, szuka nowego właściciela. Syndyk masy upadłościowej Manufaktury Piwa Wódki i Wina liczy na szybkie znalezienie inwestora, jednak sytuacja prawna i finansowa grupy Palikota jest niezwykle skomplikowana. Inwestorzy, którzy uwierzyli w wizję „piwnej rewolucji”, muszą przygotować się na to, że ich straty będą niemal całkowite.

Kluczowy parametr Wartość szacunkowa Status
Szacunkowe zadłużenie grupy ponad 300 mln zł Krytyczny
Cena wywoławcza browaru ok. 40-50 mln zł Licytacja
Liczba wierzycieli ponad 10 000 osób Rosnąca
Główny składnik majątku Nieruchomość i linia rozlewnicza Wystawione na sprzedaż

Co poszło nie tak?Eksperci rynkowi wskazują na trzy główne przyczyny katastrofy biznesowej Janusza Palikota:

  • Zbyt agresywny marketing: Ogromne wydatki na promocję, które nie miały pokrycia w realnych przychodach ze sprzedaży.
  • Model finansowania: Oparcie biznesu na wysoko oprocentowanych pożyczkach od osób prywatnych, co stworzyło „pętlę zadłużenia”.
  • Przeszacowanie rynku: Wiara w nieograniczony wzrost segmentu piw rzemieślniczych w dobie szalejącej inflacji.

Wierzyciele bez złudzeń

Dla tysięcy drobnych inwestorów informacja o sprzedaży browaru to gorzka pigułka. Kolejność zaspokajania roszczeń jest nieubłagana: najpierw fiskus, ZUS i banki zabezpieczone na hipotece. Dopiero na samym końcu, jeśli zostaną jakiekolwiek środki, pieniądze mogą trafić do osób, które wpłacały oszczędności życia na „pożyczki społecznościowe”. W obecnej sytuacji szanse na odzyskanie choćby 10% kapitału przez zwykłych inwestorów wydają się bliskie zeru.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu syndyka oraz analizy serwisu Business Insider Polska (17.03.2026) dotyczącej upadłości grupy Manufaktura Piwa Wódki i Wina.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

