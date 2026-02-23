Fiskus prześwietla nasze telefony. Zobacz, które przelewy BLIK trafiają do kontroli.

23 lutego 2026 | Aktualności
Błyskawiczne rozliczenia między znajomymi to codzienność milionów Polaków. Jednak w 2026 roku Urząd Skarbowy coraz sprawniej monitoruje przepływy pieniężne na kontach osobistych. Choć BLIK wydaje się anonimowy, w rzeczywistości pozostawia wyraźny ślad cyfrowy. Wyjaśniamy, jakie kwoty i rodzaje tytułów przelewów mogą uruchomić procedury kontrolne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Czy fiskus widzi każdy przelew BLIK?

Warto zacząć od uspokojenia: fiskus nie przegląda każdego przelewu na 50 zł za pizzę. Urząd Skarbowy ma jednak prawo wglądu w historię rachunku w ramach toczącego się postępowania. Banki mają również obowiązek raportowania do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) transakcji podejrzanych oraz tych, które przekraczają ustawowe limity. W 2026 roku automatyzacja systemów skarbowych sprawia, że wyłapywanie nieregularnych, wysokich wpływów jest prostsze niż kiedykolwiek.

Limity i progi alarmowe. Tabela ostrzegawcza

Zgodnie z przepisami, istnieją konkretne ramy, w których przelewy między osobami prywatnymi pozostają bezpieczne:

Rodzaj transakcji Próg uwagi Skutek prawny
Jednorazowy przelew Powyżej 15 000 EUR Automatyczny raport do GIIF
Darowizna (I grupa podatkowa) Powyżej 36 120 zł Obowiązek zgłoszenia do US
Darowizna (III grupa – znajomi) Powyżej 5 733 zł Obowiązek zapłaty podatku
Seria drobnych wpłat Regularność Podejrzenie nieudokumentowanej działalności

Tytuł przelewu ma znaczenie

Poczuciem humoru przy opisywaniu przelewów BLIK („Za narkotyki”, „Za nielegalne usługi”) można sobie napytać biedy. Choć to zazwyczaj żarty, systemy bankowe oparte na algorytmach AI mogą flagować takie frazy jako podejrzane. W 2026 roku zaleca się stosowanie neutralnych opisów, takich jak „zwrot za kolację”, „rozliczenie zakupów” czy „prezent urodzinowy”, co ułatwia ewentualne wyjaśnienia przed urzędnikiem.

Kiedy BLIK staje się problemem? Uwaga na działalność gospodarczą

Największym ryzykiem nie jest pojedynczy przelew na dużą kwotę, ale setki małych wpłat od różnych osób. Jeśli prowadzisz sprzedaż na portalach aukcyjnych lub świadczysz drobne usługi (np. korepetycje) i rozliczasz się wyłącznie BLIK-iem bez rejestracji działalności, Urząd Skarbowy może uznać to za ukrywanie przychodów. W dobie e-kontroli 2026, zestawienie Twoich wpływów z brakiem deklaracji podatkowej jest dla skarbówki kwestią kilku kliknięć.

Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?

Korzystanie z BLIK-a pozostaje bezpieczne, o ile przestrzegasz kilku zasad:

  • Pilnuj limitów darowizn: Jeśli zbierasz od rodziny większą kwotę (np. na wkład własny), rób to zgodnie z limitami dla grup podatkowych, by uniknąć 20% karnego podatku.
  • Rozdzielaj finanse: Nie używaj prywatnego BLIK-a do rozliczeń służbowych. Fiskus bardzo nie lubi mieszania majątku prywatnego z firmowym.
  • Archiwizuj powody: Przy większych kwotach warto zachować np. screen rozmowy na komunikatorze, z której wynika, że przelew to zwrot za wspólną wycieczkę.
  • Bądź świadomy e-kontroli: Urzędy Skarbowe w 2026 r. dysponują narzędziami, które potrafią analizować powtarzalność przelewów na telefon pod kątem ich komercyjnego charakteru.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy Business Insider Polska dotyczącej kontroli bankowych i skarbowych nad systemem płatności mobilnych w 2026 r.

 

