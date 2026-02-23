Fiskus prześwietla nasze telefony. Zobacz, które przelewy BLIK trafiają do kontroli.

Błyskawiczne rozliczenia między znajomymi to codzienność milionów Polaków. Jednak w 2026 roku Urząd Skarbowy coraz sprawniej monitoruje przepływy pieniężne na kontach osobistych. Choć BLIK wydaje się anonimowy, w rzeczywistości pozostawia wyraźny ślad cyfrowy. Wyjaśniamy, jakie kwoty i rodzaje tytułów przelewów mogą uruchomić procedury kontrolne.

Rewolucja w wycenach mieszkań. Darmowy dostęp do aktów notarialnych w 2026 r. staje się faktem. Czy fiskus widzi każdy przelew BLIK? Warto zacząć od uspokojenia: fiskus nie przegląda każdego przelewu na 50 zł za pizzę. Urząd Skarbowy ma jednak prawo wglądu w historię rachunku w ramach toczącego się postępowania. Banki mają również obowiązek raportowania do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) transakcji podejrzanych oraz tych, które przekraczają ustawowe limity. W 2026 roku automatyzacja systemów skarbowych sprawia, że wyłapywanie nieregularnych, wysokich wpływów jest prostsze niż kiedykolwiek.

Limity i progi alarmowe. Tabela ostrzegawcza Zgodnie z przepisami, istnieją konkretne ramy, w których przelewy między osobami prywatnymi pozostają bezpieczne: Rodzaj transakcji Próg uwagi Skutek prawny Jednorazowy przelew Powyżej 15 000 EUR Automatyczny raport do GIIF Darowizna (I grupa podatkowa) Powyżej 36 120 zł Obowiązek zgłoszenia do US Darowizna (III grupa – znajomi) Powyżej 5 733 zł Obowiązek zapłaty podatku Seria drobnych wpłat Regularność Podejrzenie nieudokumentowanej działalności

Tytuł przelewu ma znaczenie Poczuciem humoru przy opisywaniu przelewów BLIK („Za narkotyki”, „Za nielegalne usługi”) można sobie napytać biedy. Choć to zazwyczaj żarty, systemy bankowe oparte na algorytmach AI mogą flagować takie frazy jako podejrzane. W 2026 roku zaleca się stosowanie neutralnych opisów, takich jak „zwrot za kolację”, „rozliczenie zakupów” czy „prezent urodzinowy”, co ułatwia ewentualne wyjaśnienia przed urzędnikiem.

Kiedy BLIK staje się problemem? Uwaga na działalność gospodarczą Największym ryzykiem nie jest pojedynczy przelew na dużą kwotę, ale setki małych wpłat od różnych osób. Jeśli prowadzisz sprzedaż na portalach aukcyjnych lub świadczysz drobne usługi (np. korepetycje) i rozliczasz się wyłącznie BLIK-iem bez rejestracji działalności, Urząd Skarbowy może uznać to za ukrywanie przychodów. W dobie e-kontroli 2026, zestawienie Twoich wpływów z brakiem deklaracji podatkowej jest dla skarbówki kwestią kilku kliknięć.