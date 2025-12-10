Fiskus zmienia zasady. Tysiące osób może otrzymać wezwania od stycznia
W styczniu wiele osób może otrzymać pisma z urzędów skarbowych. Fiskus przygotowuje się do intensywniejszych kontroli, wraca do wcześniejszych rozliczeń i opiera decyzje na nowych interpretacjach przepisów. Dla tysięcy podatników może to oznaczać konieczność składania wyjaśnień lub zwrotu odliczeń, z których korzystali w poprzednich latach.
Co się zmienia?
Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się informacje o większej aktywności skarbówki. Urzędy analizują rozliczenia sprzed lat, koncentrując się na ulgach podatkowych, wydatkach inwestycyjnych oraz przychodach z działalności prowadzonej poza firmą. W wielu przypadkach zmiana interpretacji powoduje, że wcześniej zaakceptowane odliczenia są dziś kwestionowane. Dotyczy to również osób, które działały zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w tamtym czasie. Urzędy przygotowują się do wysyłki kolejnych wezwań, które mają ruszyć od początku roku.
Fakty i tło sprawy
W drugiej połowie 2025 roku wiele osób otrzymało zawiadomienia o konieczności ponownego przeanalizowania ulg podatkowych, zwłaszcza tych związanych z inwestycjami domowymi. W niektórych przypadkach pojawiły się żądania zwrotu kwot wraz z odsetkami. Według doniesień medialnych wynika to z decyzji o ponownej ocenie dokumentów, a także z uznania niektórych wydatków za niespełniające aktualnych kryteriów. Jednocześnie fiskus intensywnie monitoruje aktywność internetową, zwłaszcza sprzedaż prowadzoną bez rejestracji działalności oraz wynajem krótkoterminowy. Dane z platform sprzedażowych i portali transakcyjnych są analizowane i zestawiane z deklaracjami podatników. Wprowadzenie elektronicznych doręczeń przyspiesza działania urzędów i ułatwia kierowanie pism do dużej grupy odbiorców w krótkim czasie.
Według przekazów w mediach skala kontroli ma wzrosnąć na początku roku, ponieważ urzędy zakończyły etap weryfikacji dokumentów i są gotowe do kierowania formalnych wezwań.
Co to oznacza dla czytelnika?
Osoby, które korzystały z ulg podatkowych w poprzednich latach, mogą zostać poproszone o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. W praktyce chodzi o potwierdzenie wydatków i zgodności rozliczeń z aktualnym podejściem urzędów. W przypadku sprzedaży internetowej lub wynajmu prywatnego skarbówka może sprawdzać, czy dochody zostały poprawnie zgłoszone. Dotyczy to także sytuacji, które podatnicy uznali za drobne lub jednorazowe. Warto pamiętać, że doręczenia elektroniczne powodują, iż pismo może pojawić się w skrzynce odbiorczej bez wcześniejszego uprzedzenia. Brak reakcji może prowadzić do naliczenia odsetek lub wszczęcia postępowania.
Niektórzy specjaliści zwracają uwagę, że zmiana interpretacji po latach budzi wątpliwości i może być podstawą do odwołań. Szczególnie gdy podatnik działał zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w momencie składania deklaracji.
Od stycznia fiskus planuje rozszerzyć kontrole i kierować kolejne wezwania do podatników. Zmiany obejmują zarówno osoby korzystające z ulg, jak i tych, którzy uzyskiwali dodatkowe dochody poza działalnością gospodarczą. Warto przygotować dokumenty, przejrzeć wcześniejsze rozliczenia i regularnie sprawdzać elektroniczną skrzynkę odbiorczą. Według doniesień medialnych początek roku może być okresem wzmożonej aktywności urzędów skarbowych, a sprawy uznawane za zamknięte mogą zostać ponownie ocenione.
