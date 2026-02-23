Francja w recesji, Niemcy w rozkwicie? Znamy najnowsze wyniki gospodarcze ze strefy euro.

Największym zaskoczeniem lutowych danych jest kondycja niemieckiego sektora produkcyjnego. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech przekroczył poziom 50 pkt, co symbolizuje przejście z fazy regresu do ekspansji. Analitycy podkreślają, że tak dobre wyniki są sygnałem, iż „niemiecka maszyna” po okresie stagnacji wreszcie nabiera obrotów, co ma kluczowe znaczenie dla całego łańcucha dostaw w Europie Środkowej, w tym dla Polski.

Z kolei sektor usługowy w Niemczech, mimo drobnych wahań, utrzymuje się na stabilnym poziomie (52,4 pkt w styczniu), co daje solidne podstawy do wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2026 roku.