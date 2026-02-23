Francja w recesji, Niemcy w rozkwicie? Znamy najnowsze wyniki gospodarcze ze strefy euro.
Największym zaskoczeniem lutowych danych jest kondycja niemieckiego sektora produkcyjnego. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech przekroczył poziom 50 pkt, co symbolizuje przejście z fazy regresu do ekspansji. Analitycy podkreślają, że tak dobre wyniki są sygnałem, iż „niemiecka maszyna” po okresie stagnacji wreszcie nabiera obrotów, co ma kluczowe znaczenie dla całego łańcucha dostaw w Europie Środkowej, w tym dla Polski.
Z kolei sektor usługowy w Niemczech, mimo drobnych wahań, utrzymuje się na stabilnym poziomie (52,4 pkt w styczniu), co daje solidne podstawy do wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2026 roku.
Francja zostaje w tyle, oba indeksy poniżej 50 pkt
Zupełnie inne nastroje panują nad Sekwaną. Francja, druga gospodarka Unii, wciąż zmaga się z brakiem wzrostu aktywności. W lutym oba kluczowe indeksy (przemysłowy i usługowy) znalazły się poniżej poziomu 50 pkt, co świadczy o dalszym kurczeniu się tych sektorów:
- PMI Przemysłowy: Odnotował spadek do poziomu 49,6 pkt (z 51,2 pkt w styczniu), co rozczarowało rynek liczący na stabilizację.
- PMI Usługowy: Choć nieznacznie urósł do 49,6 pkt (z 48,4 pkt), nadal nie zdołał przebić bariery oddzielającej recesję od wzrostu.
Zbiorcze wskaźniki PMI dla strefy euro (Luty 2026). Tabela
Mimo słabości Francji, ogólny obraz strefy euro poprawia się dzięki wynikom Niemiec oraz mniejszych gospodarek unijnych:
|Wskaźnik (Strefa Euro)
|Odczyt luty 2026
|Odczyt styczeń 2026
|Prognoza rynkowa
|PMI Composite (Zbiorczy)
|51,9 pkt
|51,3 pkt
|51,5 pkt
|PMI Usługowy
|51,8 pkt
|51,6 pkt
|51,9 pkt
|PMI Przemysłowy
|50,8 pkt
|49,5 pkt
|50,0 pkt
Ostrożny optymizm ekonomistów
Eksperci cytowani w raporcie wskazują, że luty może być punktem zwrotnym dla sektora produkcyjnego w Europie. Tempo wzrostu aktywności gospodarczej osiągnęło najwyższy poziom od trzech miesięcy. Choć sytuacja we Francji budzi niepokój, to ogólne podstawy dalszego ożywienia w strefie euro wydają się obecnie trwalsze niż w połowie ubiegłego roku.
Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?
Dane o ożywieniu u naszych zachodnich sąsiadów mają bezpośredni wpływ na polską gospodarkę:
- Więcej zamówień dla polskich firm: Jako kluczowy poddostawca niemieckiego przemysłu, Polska może liczyć na wzrost eksportu i stabilizację miejsc pracy w sektorze produkcyjnym.
- Kurs złotego: Dobre dane ze strefy euro zazwyczaj umacniają wspólną walutę, co w parze z poprawą nastrojów może sprzyjać stabilizacji kursu PLN względem euro i dolara.
- Hossa na giełdach: Inwestorzy reagują optymistycznie na wyniki powyżej 50 pkt. Jeśli tendencja się utrzyma, europejskie fundusze akcyjne mogą notować lepsze wyniki w nadchodzącym kwartale.
- Presja inflacyjna: Ożywienie w przemyśle często idzie w parze ze wzrostem cen surowców. Dla konsumentów może to oznaczać, że proces spadku cen (dezinflacja) będzie postępował wolniej niż zakładano.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Business Insider Polska z dnia 20.02.2026 r. dotyczącego wstępnych odczytów wskaźników PMI w strefie euro, opracowanych przez S&P Global.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.