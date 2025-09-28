Francuski „człowiek-pająk” podbił najwyższy wieżowiec w UE. Spektakularna akcja służb w Warszawie
24-letni Francuz wspiął się w sobotę bez żadnych zabezpieczeń na szczyt Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Jego brawurowy wyczyn sparaliżował centrum Warszawy i zakończył się zatrzymaniem przez policję na wysokości 230 metrów nad ziemią.
Niebezpieczna wspinaczka na oczach tłumów
Portal Wprost.pl informuje, że o godzinie 11:40 warszawskie służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie wspinającym się po elewacji Varso Tower. Portal RMF24 dodaje, że akcja odbyła się na oczach setek gapiów, którzy obserwowali spektakularny wyczyn.
Portal PolsatNews podaje, że Titouan Leduc, który przed wspinaczką udzielił wywiadu agencji AFP, powiedział: „To zupełnie nowa wieża, która została zbudowana niedawno i byłbym pierwszym, który by na nią wszedł, i to jest coś naprawdę ekscytującego”.
Masowa mobilizacja służb ratunkowych
Portal TVP Info informuje, że na miejsce natychmiast udały się liczne służby – policja, straż pożarna oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego. Portal Super Express dodaje, że strażacy rozłożyli pod budynkiem trzy duże materace ratunkowe i dmuchane poduszki.
Portal PR24 podaje słowa kapitana Łukasza Zagdańskiego z zespołu prasowego stołecznej straży pożarnej: „Na miejsce skierowano łącznie siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpieczono miejsca zdarzenia, przygotowano skokochron. Dodatkowo przygotowano grupę wysokościową do ewentualnego ujęcia mężczyzny”.
Varso Tower – gigant na miarę Europy
Portal Wprost.pl przypomina, że Varso Tower został oficjalnie otwarty w 2022 roku i jest najwyższym budynkiem w Polsce oraz Unii Europejskiej. Wliczając iglicę, jego wysokość wynosi 310 metrów, jednak główna wieża ma 230 metrów wysokości.
Portal WP Wiadomości dodaje, że budynek liczy 53 kondygnacje, a jego budowa była jedną z najdroższych w Warszawie – koszt szacowano na około 500 milionów euro. We wrześniu 2025 roku oddano do użytku taras widokowy na szczycie wieży.
Kim jest Titouan Leduc
Portal Wprost.pl podaje, że Leduc w swoich mediach społecznościowych opisuje siebie jako sportowca, wspinacza skałkowego oraz fana miejskich wspinaczek bez zabezpieczenia (urban freesolo). „Od skał do betonu” – taki tekst znajduje się na jego profilu.
Portal Super Express dodaje, że Leduc ma na swoim koncie wspinaczki na wieżę Montparnasse w Paryżu (210 metrów wysokości) oraz inne wysokie budynki w Europie. Wspinacz nazywany jest „człowiekiem-pająkiem” – przydomek, który dzieli z innymi miejskimi wspinaczami.
Konsekwencje prawne i paraliż komunikacyjny
Portal RMF24 informuje, że z uwagi na prowadzone czynności bezpieczeństwa czasowo zamknięto Aleję Jana Pawła II na odcinku między ulicami Chmielną a Aleje Jerozolimskie, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu w centrum stolicy.
Portal PolsatNews podaje słowa młodszego aspiranta Bartłomieja Śniadały z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji: „Będziemy analizować materiał dowodowy. Planujemy też przesłuchanie, ale z uwagi na fakt, że jest to obcokrajowiec, konieczna będzie pomoc tłumacza”.
Co to oznacza dla Ciebie?
Wyczyn Leduca pokazuje, jak atrakcyjne dla ekstremalistów stają się nowoczesne wieżowce Warszawy. Stolica buduje coraz więcej wysokich budynków, które przyciągają uwagę nie tylko architektów, ale też poszukiwaczy mocnych wrażeń.
Portal Wprost.pl przypomina, że najbardziej znanym wspinaczem miejskim na świecie jest Alain Robert („francuski Spider-Man”), który wspiął się na najwyższe budynki świata i za swoje czyny został aresztowany około 150 razy.
Praktyczne konsekwencje
Dla zarządców wysokich budynków takie incydenty oznaczają konieczność zwiększenia środków bezpieczeństwa. Dla służb ratunkowych to wyzwanie logistyczne – każda taka akcja angażuje kilkadziesiąt osób i kosztowny sprzęt.
Portal Super Express podkreśla, że Leduc zostanie przesłuchany w obecności tłumacza ze względu na barierę językową, a funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji analizują materiały dowodowe. Wyczyn będzie miał swoje konsekwencje prawne.
Rekord na skalę europejską
Portal Wprost.pl podkreśla, że Titouan Leduc jest pierwszą osobą, która wspięła się na Varso Tower bez zabezpieczenia. Czyni to jego wyczyn wyjątkowym na skalę europejską, biorąc pod uwagę fakt, że jest to najwyższy budynek w Unii Europejskiej.
Historia pokazuje, że Warszawa staje się coraz bardziej atrakcyjna dla międzynarodowych wspinaczy, którzy traktują jej wieżowce jako wyzwanie na miarę największych metropolii świata.
