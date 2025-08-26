Fundacja Futrzaki organizuje wyjątkową akcję – roślinki w zamian za karmę dla kotów
Fundacja Futrzaki przygotowała dla mieszkańców Warszawy nietypową, ale niezwykle uroczą akcję charytatywną. Każdy, kto przyniesie worek suchej lub mokrej karmy dla kotów, otrzyma w prezencie roślinkę – krwawnik lub aster.
Organizatorzy podkreślają, że chodzi wyłącznie o karmę dobrej jakości, taką jak np. Rafi (czarne puszki), Dolina Noteci czy Purina. Wszystkie zebrane dary trafią do karmicieli kotów wolno żyjących z Rembertowa, którzy na co dzień dbają o czworonożnych podopiecznych w swojej dzielnicy.
– „Chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Każdy, kto wesprze naszych futrzastych przyjaciół, wróci do domu z piękną rośliną. To symboliczny gest wdzięczności za dobre serce” – mówią wolontariusze Fundacji.
Akcja odbywa się w siedzibie Fundacji przy ul. Czwartaków 16. Organizatorzy zachęcają, by przychodzić z karmą i odbierać roślinki, zanim się skończą.
To doskonała okazja, by pomóc zwierzętom, a przy okazji wzbogacić swój dom czy ogród o piękny, żywy symbol dobroci.
