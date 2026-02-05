Fundusz remontowy pod lupą. Wyjaśniamy, na co idą pieniądze właścicieli mieszkań
Fundusz remontowy jest jednym z podstawowych elementów systemu finansowania utrzymania budynków mieszkalnych. Obowiązek jego tworzenia i regularnego opłacania spoczywa na właścicielach lokali, niezależnie od tego, czy lokal jest zamieszkany, wynajmowany czy pozostaje pusty. Środki gromadzone w ramach funduszu mają na celu zabezpieczenie nieruchomości przed stopniową degradacją oraz finansowanie prac, które wykraczają poza bieżące utrzymanie. W praktyce jednak wielu właścicieli zadaje pytanie, na co dokładnie przeznaczane są te pieniądze i jakie przepisy regulują ich wykorzystanie.
Zasady działania funduszu remontowego
Fundusz remontowy nie jest obowiązkowy z mocy samej ustawy, ale w praktyce posiada go niemal każda wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia w Polsce. Jest to wydzielone konto, na którym gromadzone są środki na przyszłe, często bardzo kosztowne inwestycje. Decyzja o jego utworzeniu oraz o wysokości stawki zapada w drodze uchwały właścicieli lokali.
W 2026 roku stawki te znacząco wzrosły. Powodem jest konieczność dostosowania budynków do nowych unijnych standardów efektywności energetycznej. Pieniądze, które właściciele wpłacają co miesiąc, nie są wydawane na bieżące utrzymanie czystości czy pensję administratora – od tego są opłaty eksploatacyjne. Fundusz remontowy ma służyć zachowaniu substancji budynku w stanie niepogorszonym oraz podnoszeniu jego wartości.
Na co wspólnota wydaje Twoje pieniądze?
Wielu mieszkańców czuje frustrację, nie widząc efektów swoich wpłat „gołym okiem”. Prawda jest taka, że najdroższe remonty to te, których nie widać na klatce schodowej. W 2026 roku priorytety inwestycyjne zarządców uległy zmianie.
Po pierwsze, termomodernizacja i systemy grzewcze. W obliczu wprowadzenia opłat ETS2, wspólnoty masowo inwestują w docieplanie ścian, wymianę okien w częściach wspólnych oraz modernizację kotłowni. Koszt ocieplenia jednego bloku to często wydatek rzędu kilkuset tysięcy, a nawet milionów złotych. Fundusz remontowy pozwala na sfinansowanie wkładu własnego do kredytów termomodernizacyjnych lub dotacji z programów unijnych.
Po drugie, bezpieczeństwo i infrastruktura techniczna. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej czy elektrycznej to prace krytyczne. Ich zaniedbanie może prowadzić do awarii, które wyłączą budynek z użytkowania. Do tego dochodzą windy – wymiana dźwigu osobowego w wieżowcu to ogromny koszt, na który wspólnota musi odkładać pieniądze przez wiele lat.
Po trzecie, estetyka i otoczenie. Dopiero gdy zabezpieczone są fundamenty, dach i instalacje, zarząd może planować malowanie elewacji, wymianę płytek na schodach czy remont wejść do klatek. Właściciele często chcą zacząć od końca, ale rzetelny harmonogram prac wymusza inną kolejność.
Pieniądze wspólnoty to nie pieniądze zarządcy
Należy podkreślić, że środki zgromadzone na funduszu remontowym są własnością właścicieli lokali, a nie firmy zarządzającej czy zarządu spółdzielni. Są one ściśle celowe. Zarządca nie może z tych pieniędzy opłacić zaległego rachunku za prąd w częściach wspólnych czy załatać dziury w budżecie administracyjnym.
Każda złotówka wydana z funduszu musi mieć odzwierciedlenie w uchwale podjętej przez większość właścicieli. W 2026 roku, dzięki cyfryzacji, coraz więcej wspólnot korzysta z platform online, gdzie każdy mieszkaniec może na bieżąco sprawdzić saldo konta remontowego oraz postępy w realizacji zaplanowanych prac.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zrozumienie, że fundusz remontowy to inwestycja, a nie koszt, pozwala inaczej spojrzeć na comiesięczny pasek opłat. Pieniądze te pracują na przyszłą cenę Twojej nieruchomości.
-
Sprawdź plan gospodarczy: Raz w roku, zazwyczaj do końca marca, odbywa się zebranie sprawozdawcze. To wtedy zapadają decyzje, czy w tym roku remontujemy dach, czy wymieniamy domofony. Twój głos ma znaczenie.
-
Analizuj stawki: Jeśli mieszkasz w nowym bloku, fundusz powinien być niski (zbieranie na przyszłość). W starym budownictwie stawka rzędu 5-8 zł za metr kwadratowy może być koniecznością, by uniknąć degradacji budynku.
-
Wymagaj rozliczeń: Jako właściciel masz prawo wglądu w faktury za wykonane remonty. Sprawdź, czy wykonawca został wybrany w drodze konkursu ofert i czy cena była rynkowa.
-
Pamiętaj o kredytach: Często niska stawka funduszu remontowego oznacza, że wspólnota nie będzie miała z czego sfinansować nagłej awarii. Wtedy konieczne może być podniesienie wpłat lub zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę, co obciąży Twój portfel na lata.
