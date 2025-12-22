„Gdzie się ukryć” już działa. Sprawdzisz schrony w swojej okolicy jednym kliknięciem
W Polsce uruchomiono nowe narzędzie związane z bezpieczeństwem ludności. Aplikacja „Gdzie się ukryć” pozwala sprawdzić lokalizacje miejsc schronienia na terenie całego kraju i jest już dostępna online. Równolegle powstaje drugi system, który ma umożliwić obywatelom zgłaszanie potencjalnych aktów dywersji i zagrożeń dla infrastruktury krytycznej.
Nowa aplikacja została udostępniona na stronie gdziesieukryc.pl jeszcze przed jej oficjalną prezentacją zapowiedzianą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Narzędzie ma pomóc w szybkim odnalezieniu obiektów, które mogą pełnić funkcję schronienia w sytuacjach kryzysowych.
Użytkownicy otrzymują dostęp do interaktywnej mapy Polski, na której zaznaczono lokalizacje miejsc ochrony wraz z adresami. System automatycznie wskazuje najbliższe obiekty i umożliwia wyznaczenie trasy dojścia. Aplikacja działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, co ma ułatwić korzystanie z niej w nagłych sytuacjach.
Twórcy narzędzia podkreślają jednak, że aplikacja nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących pojemności schronów ani ich aktualnego stanu technicznego. „Gdzie się ukryć” ma pełnić przede wszystkim funkcję orientacyjną i zastąpić dotychczasowy serwis „Schrony”, który był wykorzystywany do podobnych celów.
Równocześnie, jak informuje „Rzeczpospolita”, wojsko pracuje nad kolejnym rozwiązaniem cyfrowym związanym z bezpieczeństwem. Powstaje system umożliwiający zgłaszanie podejrzanych zdarzeń, w tym potencjalnych aktów dywersji, zwłaszcza w rejonie infrastruktury kolejowej. Projekt realizowany jest przez ekspertów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i znajduje się obecnie w fazie testów.
Nowa aplikacja do zgłaszania incydentów ma pozwalać m.in. na informowanie służb o osobach fotografujących obiekty infrastruktury krytycznej, porzuconych przedmiotach w pobliżu torów czy podejrzanych dronach. Celem systemu jest szybsze reagowanie na zagrożenia i usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
Uruchomienie aplikacji „Gdzie się ukryć” oraz prace nad kolejnym systemem pokazują, że administracja państwowa coraz mocniej stawia na narzędzia cyfrowe w obszarze zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Choć rozwiązania te są na wczesnym etapie rozwoju, mają w przyszłości stać się istotnym elementem krajowego systemu bezpieczeństwa.
