Gdzie się ukryć w razie zagrożenia w Polsce? Nowa mapa schronów PSP może cię zaskoczyć
Państwowa Straż Pożarna udostępniła szczegółową mapę wszystkich schronów i miejsc ukrycia w Polsce. Wyniki mogą budzić niepokój – dla 38 milionów Polaków dostępnych jest zaledwie 300 tysięcy miejsc w prawdziwych schronach. Rząd zapowiada rewolucję w budowie infrastruktury ochronnej, ale czy będzie na czas?
Szokujące liczby o polskich schronach
Aktualna inwentaryzacja przeprowadzona przez PSP pokazuje dramatyczny niedobór infrastruktury ochronnej. W Polsce funkcjonuje około 2 tysięcy właściwych schronów mogących pomieścić nieco ponad 300 tysięcy osób. To zaledwie niewielki procent populacji kraju.
Lepiej wygląda sytuacja z miejscami ukrycia – jest ich blisko 9 tysięcy i mogą zapewnić schronienie dla ponad 1,1 miliona obywateli. Najbardziej imponująco przedstawiają się statystyki dotyczące miejsc doraźnego ukrycia – ponad 224 tysiące lokalizacji, które teoretycznie mogą zapewnić ochronę nawet 47 milionom ludzi.
Problem w tym, że miejsca doraźnego schronienia nie są przeznaczone do długotrwałego pobytu i sprawdzają się głównie podczas krótkotrwałych zagrożeń, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe.
Mapa, która może uratować życie
Każdy może sprawdzić lokalizację najbliższego schronu na stronie schrony.straz.gov.pl. To interaktywna mapa pozwalająca na szybkie znalezienie wszystkich zinwentaryzowanych obiektów ochronnych. Wystarczy wpisać interesującą lokalizację, by uzyskać informacje o najbliższych schronach i miejscach ukrycia.
PSP przygotowała też aplikację mobilną „SCHRONY”, która umożliwia łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w dużym mieście, prawdopodobnie masz dostęp do większej liczby schronów niż mieszkańcy mniejszych miejscowości. Najwięcej obiektów zinwentaryzowano w województwie mazowieckim (29,7 tys.) i śląskim (25,9 tys.).
Sprawdź już dziś, gdzie znajduje się najbliższy schron w twojej okolicy. W sytuacji kryzysowej każda minuta może być cenna, a znajomość lokalizacji miejsc schronienia może okazać się kluczowa dla twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa najbliższych.
Miliardy na nową infrastrukturę ochronną
Rząd nie pozostaje bierny wobec tej dramatycznej sytuacji. Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z budżetem niemal 34 miliardów złotych. Jak informuje portal Prawo.pl, w 2025 roku na realizację programu przeznaczono 16,7 mld zł, z czego ponad 5,1 mld zł to dodatkowe środki bezpośrednio dla samorządów.
Pierwszym krokiem ma być odbudowa obiektów, które kiedyś były schronami. Wiceszef MSWiA zapowiedział: „Jednym z pierwszych zadań będzie odbudowa obiektów schronowych, tzw. szkół tysiąclecia” – czyli budynków z lat 60. XX wieku, które często były wyposażone w pomieszczenia ochronne.
Nowe przepisy zmienią oblicze budownictwa
Od 1 stycznia 2026 roku każda nowa inwestycja wielorodzinna będzie musiała uwzględniać możliwość funkcjonowania jako miejsce doraźnego schronienia. Jak informuje Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, nowe budynki publiczne i mieszkalne będą musiały uwzględniać możliwość pełnienia funkcji ochronnych.
Planowane są zmiany w przepisach techniczno-budowlanych i powiązanie ich z wymogami ochrony cywilnej. Podziemne garaże i piwnice będą projektowane tak, by w razie potrzeby mogły służyć jako schronienia.
Samorządy walczą z czasem
Do końca września samorządy mają otrzymać pierwsze środki z programu. Jak podaje portal RP.pl, głównym problemem jest krótki czas na realizację inwestycji. Samorządy apelują o przedłużenie terminów: „Trudno wybudować magazyny, schrony czy inne elementy infrastruktury krytycznej w ciągu jednego roku” – tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Środki są rozdzielane na podstawie kryteriów takich jak liczba mieszkańców, stopień urbanizacji regionu czy realizacja zadań w ramach programu Tarcza Wschód – w tych przypadkach przewidziano zwiększone finansowanie.
Wojsko też się przygotowuje
Równolegle działania prowadzi resort obrony narodowej. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Wojsko Polskie nabyło specjalistyczne maszyny umożliwiające szybką budowę obiektów infrastrukturalnych, w tym schronów. „W bardzo krótkim czasie może wiele takich miejsc powstać. To jest współpraca polsko-amerykańska” – poinformował szef MON.
Nowe standardy ochrony
Program zakłada, że pojemność obiektów ochronnych ma zapewnić schronienie dla:
- co najmniej 50% przewidywanej liczby ludności w miastach (w tym 25% w budowlach ochronnych)
- co najmniej 25% przewidywanej liczby ludności poza miastami (w tym 15% w budowlach ochronnych)
To oznacza, że w najbliższych latach każdy drugi mieszkaniec miasta i co czwarty mieszkaniec wsi będzie mieć dostęp do odpowiedniego schronienia.
Przykład dla innych krajów
Polska nie jest jedynym krajem, który intensywnie rozwija infrastrukturę ochronną. W obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych wiele państw europejskich podejmuje podobne działania. Fińska tradycja budowy schronów czy szwajcarski system obrony cywilnej pokazują, że inwestycje w bezpieczeństwo obywateli są koniecznością, a nie luksusem.
Przyszłość w naszych rękach
Rozwój infrastruktury ochronnej to nie tylko zadanie dla rządu i samorządów. Każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie znajdują się najbliższe schrony i jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Specjalna strona internetowa straży pożarnej to kluczowe narzędzie, z którego warto skorzystać już dziś.
Sprawdź mapę schronów w swojej okolicy. W dzisiejszych czasach to nie paranoja, ale rozsądna przezorność.
Źródła: Państwowa Straż Pożarna, Burbonik.pl, Prawo.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
