Gdzie w Warszawie wciąż zaparkujesz za darmo? Parkingi i strefy bez opłat
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń HDI.
Znalezienie darmowego miejsca parkingowego w stolicy z każdym rokiem przypomina coraz bardziej poszukiwanie igły w stogu siana. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) konsekwentnie się rozrasta, obejmując kolejne, coraz bardziej oddalone od centrum dzielnice. Mimo to warszawscy kierowcy nie stoją na z góry straconej pozycji. W tym artykule podpowiadamy, gdzie w Warszawie wciąż można zaparkować bezpłatnie i legalnie.
Zasięg płatnej strefy – gdzie darmowy postój na ulicy to mit?
Zanim zaczniemy poszukiwania darmowych miejsc, warto uświadomić sobie, gdzie szukanie ich na publicznych ulicach po prostu mija się z celem. Warszawska strefa płatna od dłuższego czasu nie ogranicza się jedynie do Śródmieścia. Obecnie parkometry to codzienność również na Woli, Ochocie, Żoliborzu, a także na rozległych obszarach Mokotowa, Pragi-Północ oraz Pragi-Południe (włączając w to Saską Kępę i Kamionek).
W tych rejonach, jeśli parkujesz w wyznaczonych miejscach w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 20:00, opłata jest obowiązkowa. Brak biletu za szybą (lub opłaconego postoju w aplikacji mobilnej) skutkuje wysoką opłatą dodatkową. Posiadanie auta generuje przecież wystarczająco dużo kosztów, takich jak drożejące paliwo, serwisy czy podstawowe ubezpieczenie samochodu, dlatego warto szukać oszczędności tam, gdzie to możliwe. Gdzie zatem można znaleźć bezpieczną i bezpłatną przystań dla naszego pojazdu?
Dzielnice wolne od opłat – tam wciąż zaparkujesz swobodnie
Jeżeli cel twojej podróży nie wymaga wjazdu do ścisłego centrum, szanse na bezpłatny postój rosną. Warszawa to rozległa metropolia i spora część dzielnic nadal pozostaje poza SPPN.
- Ursynów, Wilanów, Wawer – kierując się na południe i południowy wschód miasta, bez problemu znajdziesz ogólnodostępne ulice, na których postój nie wiąże się z kosztami.
- Bielany, Bemowo, Targówek, Białołęka, Ursus – te popularne, gęsto zaludnione obszary oferują w dużej mierze darmowe parkowanie wzdłuż dróg.
Należy jednak zawsze zachować czujność. Nawet całkowicie poza strefą SPPN funkcjonują specjalne strefy zamieszkania, wewnętrzne uliczki osiedlowe czy drogi prywatne, gdzie parkowanie jest dozwolone wyłącznie dla okolicznych mieszkańców posiadających odpowiednie identyfikatory. Pozostawienie auta w takim miejscu bez uprawnień może się skończyć założeniem blokady na koło przez Straż Miejską lub odholowaniem.
System Park & Ride (Parkuj i Jedź) – alternatywa dla dojeżdżających
Dla osób mieszkających na dalekich obrzeżach stolicy lub dojeżdżających z okolicznych miejscowości miejska sieć parkingów P+R to strzał w dziesiątkę. Obiekty te zlokalizowane są przy strategicznych węzłach przesiadkowych – głównie przy stacjach metra (np. Młociny, Wilanowska, Bródno, Bemowo) oraz przy ważnych przystankach SKM i Kolei Mazowieckich. Wjazd na taki parking jest darmowy, jednak pod jednym, dość prostym warunkiem:
- Musisz mieć ważny bilet komunikacji miejskiej. Akceptowane są bilety krótkookresowe (minimum dobowe), weekendowe, 30-dniowe lub 90-dniowe, a także uprawnienia zapisane na Karcie Warszawiaka lub Karcie Seniora.
- Z parkingów można korzystać wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania (zazwyczaj od bardzo wczesnego poranka do późnej nocy). Pozostawienie auta na noc, z wyjątkiem wybranych lokalizacji w określonych regulaminem przypadkach, jest płatne.
To rozwiązanie pozwala nie tylko uniknąć stresu związanego z nerwową jazdą po zakorkowanym centrum, ale też może przynieść oszczędności. Kiedy zsumujemy koszty drogiego paliwa, opłat parkingowych w centrum, weźmiemy pod uwagę koszty eksploatacji pojazdu i obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przesiadki w systemie P+R okazują się niezwykle opłacalne dla domowego budżetu.
Jeśli czeka Cię przedłużenie ubezpieczenia i analizujesz dostępne możliwości, skorzystaj z kalkulatora OC, który udostępnia HDI. Tej oferty nie ma w porównywarkach, dlatego warto sprawdzić, ile będzie kosztować Cię ubezpieczenie pojazdu bezpośrednio na stronie HDI.
Samochody elektryczne – przywilej obowiązujący w całym mieście
Jeśli jesteś posiadaczem nowoczesnego pojazdu z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, problem strefy płatnego parkowania w Warszawie właściwie dla Ciebie nie istnieje. Zgodnie z polskim prawem auta w pełni elektryczne (tzw. BEV – Battery Electric Vehicle) mają ustawowe prawo do bezpłatnego postoju na publicznych, wyznaczonych miejscach parkingowych w całej SPPN.
Nie musisz pobierać żadnego biletu z maszyny ani klikać w aplikacji. Wystarczy, że zaparkujesz auto w dozwolonym miejscu. Kontrolerzy oraz systemy automatycznej e-kontroli Zarządu Dróg Miejskich weryfikują uprawnienia całkowicie zdalnie na podstawie numerów rejestracyjnych oraz bazy danych CEPiK. Pamiętaj jedynie, że ten przywilej nie obejmuje samochodów z napędem hybrydowym (w tym hybryd plug-in) i wodorowym, które muszą normalnie uiszczać opłaty w parkometrach.
Kiedy SPPN staje się bezpłatna dla każdego?
Ostatnią pewną opcją na darmowe parkowanie w centrum Warszawy jest zgranie swoich planów z bezpłatnymi godzinami. Miejski system SPPN nie funkcjonuje bowiem przez całą dobę. Kiedy zaparkujesz bez obaw o karę?
- Od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych – między godziną 20:00 a 8:00 rano dnia następnego – parkowanie wszędzie jest darmowe.
- W weekendy – SPPN w Warszawie nie obowiązuje w soboty i niedziele (darmowy postój trwa nieprzerwanie od piątku od godziny 20:00 aż do poniedziałku do 8:00 rano).
- W wybrane dni – za darmo w warszawskiej SPPN można zaparkować również 2 maja, a także 24 i 31 grudnia.
Nawet jeśli znajdujesz się w darmowej dzielnicy lub parkujesz w centrum w wolny weekend, zawsze pamiętaj o przepisach ruchu drogowego. Mandat od Straży Miejskiej zniweluje wszelkie oszczędności, jakie zyskałeś, omijając parkometr. Zwracaj szczególną uwagę na zakazy zatrzymywania się (oraz małe tabliczki z dopiskiem „nie dotyczy chodnika”), zachowuj co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych i nigdy nie parkuj w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejść oraz skrzyżowań. Zdrowy rozsądek to najskuteczniejszy sposób na tanie i bezstresowe parkowanie w Warszawie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.