Genialny obiad robi się sam, a wszystko zajmuje kilka minut. Wrzucam wszystko na blachę i wstawiam na 35 minut do piekarnika
To danie sprawdza się szczególnie wtedy, gdy po pracy ostatnią rzeczą, na jaką mamy ochotę, jest pilnowanie kilku palników jednocześnie. Przygotowanie zajmuje kilkanaście minut, a większość roboty wykonuje piekarnik. Na blasze ziemniaki nabierają rumianych brzegów, cebula delikatnie słodnieje, papryka mięknie, a kiełbasa oddaje przyprawom i warzywom odrobinę swojego smaku. Nie potrzeba specjalnego sprzętu ani długiej listy produktów. Wystarczy duża blacha, nóż, deska i papier do pieczenia.
Obiad z jednej blachy dla 4 osób. Tyle składników wystarczy
Na 4 porcje przygotuj około 800 g ziemniaków, 350-450 g dobrej, wcześniej poddanej obróbce cieplnej kiełbasy, 2 papryki, 1 dużą cebulę lub 2 mniejsze oraz 250 g pieczarek. Do tego potrzebne będą 3 łyżki oleju, 1 łyżeczka wędzonej papryki, 1 łyżeczka majeranku, 2 ząbki czosnku albo 1 płaska łyżeczka czosnku granulowanego, pieprz i niewielka ilość soli. Przy kiełbasie lepiej nie przesadzać z soleniem, ponieważ samo mięso bywa już mocno doprawione. Jeśli w lodówce została połowa cukinii lub kilka pomidorków koktajlowych, można je wykorzystać, choć mocno soczyste warzywa lepiej dodać bliżej końca pieczenia.
Pokrój ziemniaki na małe kawałki. Dzięki temu upieką się razem z resztą
Najpierw rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza, ustawiając grzanie góra-dół. Dużą blachę wyłóż papierem do pieczenia przeznaczonym do takiej temperatury. Ziemniaki dokładnie umyj, w razie potrzeby obierz i pokrój na ćwiartki, jeśli są niewielkie, albo na kawałki o boku około 2-3 cm, jeśli są duże. To właśnie zbyt grubo pokrojone ziemniaki najczęściej psują obiad z jednej blachy: kiełbasa i papryka są już gotowe, a ich środek pozostaje twardy. Po umyciu osusz ziemniaki, aby nadmiar wody nie utrudniał rumienienia.
Paprykę pozbaw gniazd nasiennych i pokrój na dość szerokie paski, cebulę na piórka, a pieczarki na połówki lub ćwiartki. Nie trzeba robić drobnej kostki, bo małe kawałki szybko wyschną i mogą się przypalić. Kiełbasę pokrój w grubsze plasterki, najlepiej po skosie, dzięki czemu powstanie więcej powierzchni, która lekko się przypiecze. Wszystkie składniki można od razu przekładać na blachę. Jeżeli jest na niej wystarczająco dużo miejsca, nie będzie potrzebna nawet miska do mieszania, a całe późniejsze sprzątanie ograniczy się właściwie do umycia noża i deski.
Trzy łyżki oleju i przyprawy wystarczą. Po 35 minutach sprawdź ziemniaki
Na przygotowane składniki wlej 3 łyżki oleju, posyp je wędzoną papryką, majerankiem, czosnkiem i pieprzem, a następnie starannie wymieszaj czystymi rękami lub łopatką. Chodzi o to, aby ziemniaki i warzywa były lekko pokryte tłuszczem oraz przyprawami, ale nie pływały w oleju. Rozłóż całość możliwie równą warstwą. Jeżeli na blasze zrobi się wysoka sterta, lepiej użyć większej blachy, ponieważ składniki ustawione jeden na drugim będą się dusiły zamiast piec. Dobrze zostawić niewielkie przerwy między kawałkami ziemniaków, szczególnie przy brzegach, gdzie zazwyczaj rumienią się najszybciej.
Wstaw blachę na środkowy poziom piekarnika i ustaw minutnik na 35 minut. W połowie pieczenia można delikatnie przemieszać zawartość, choć przy dobrze rozłożonych składnikach nie zawsze jest to konieczne. Po upływie wskazanego czasu nakłuj największy kawałek ziemniaka widelcem. Jeśli widelec wchodzi bez oporu, a brzegi ziemniaków są złociste, obiad jest gotowy. Jeśli środek nadal stawia opór, zostaw blachę jeszcze na 5-10 minut i ponownie sprawdź. Czas zależy od wielkości kawałków, ilości jedzenia na blasze i rzeczywistej temperatury piekarnika. Dlatego 35 minut to dobry punkt kontrolny, a nie niezmienny czas dla każdego urządzenia.
Podudzia z kurczaka też się nadają, ale nie upieką się tak szybko jak kiełbasa
Ten sam pomysł można wykorzystać z kurczakiem, jednak trzeba zmienić sposób przygotowania. Surowe podudzia z kością wymagają zwykle dłuższego pieczenia niż 35 minut; w zależności od ich wielkości i piekarnika może to być około 45-60 minut. Najpewniejszą metodą jest sprawdzenie temperatury mięsa termometrem kuchennym. W najgrubszej części, z dala od kości, powinna osiągnąć co najmniej 74 stopnie Celsjusza. Nie należy oceniać bezpieczeństwa drobiu wyłącznie po zarumienionej skórce albo po upływie czasu wskazanego w przepisie. Można najpierw wstawić same podudzia z ziemniakami, a delikatniejsze warzywa dodać później, żeby nie wyschły.
Przy surowym kurczaku trzeba dodatkowo zadbać o higienę. Deska i nóż użyte do mięsa nie powinny trafiać bez umycia do warzyw czy produktów gotowych do zjedzenia, a marynata mająca kontakt z surowym drobiem nie nadaje się do podania jako zimny sos. Dla osób, które koniecznie chcą zmieścić się w czasie z tytułu, znacznie prostsza będzie wersja z kiełbasą albo z wcześniej przygotowanym, w pełni upieczonym mięsem. Surowych podudzi nie warto na siłę dopasowywać do minutnika. Szybki obiad ma oszczędzać wysiłek, ale przede wszystkim powinien być dobrze upieczony.
Dlaczego warzywa czasem wychodzą mokre? Najczęściej winna jest blacha
Najczęstszy błąd polega na układaniu zbyt wielu składników na zbyt małej powierzchni. Ziemniaki, pieczarki i papryka oddają w trakcie pieczenia parę wodną. Jeżeli nie ma ona jak swobodnie odparować, na dnie blachy zbiera się płyn, a zamiast apetycznie przypieczonych kawałków otrzymujemy miękką mieszankę warzyw. Nie oznacza to, że potrawa jest zepsuta, ale trudno wtedy mówić o chrupiących ziemniakach. Pomaga większa blacha, dokładne osuszenie składników przed pieczeniem i rozsądna ilość dodatków. Pieczarek nie warto długo moczyć w wodzie, a zamrożone warzywa często wymagają innego czasu i sposobu pieczenia niż świeże.
Druga pułapka to zbyt duża ilość oleju i nieodpowiedni papier. Trzy łyżki tłuszczu na podane proporcje są wystarczającym punktem wyjścia, bo kiełbasa również może oddać część tłuszczu. Papier do pieczenia powinien mieć oznaczenie temperatury dopuszczonej przez producenta, a jego brzegi nie mogą wystawać tak, żeby dotykały grzałki lub ścianek piekarnika. Jeżeli składniki mocno przywierają, warto sprawdzić jakość papieru albo użyć odpowiednio natłuszczonej blachy. Nie trzeba też podkręcać temperatury do maksimum: w wyższej temperaturze papryka może zacząć ciemnieć, zanim ziemniaki zmiękną w środku.
Ten obiad można zmieniać zależnie od tego, co zostało w lodówce
Jedna blacha nie oznacza jednego przepisu. Kiełbasę można zamienić na wcześniej upieczone kawałki mięsa, a przy wersji bezmięsnej dodać ugotowaną ciecierzycę, lekko osuszoną przed pieczeniem. Zamiast majeranku dobrze wypada oregano lub rozmaryn, a odrobina ostrej papryki nada potrawie wyraźniejszy charakter. Cukinię warto pokroić grubiej, ponieważ szybko mięknie i wypuszcza sok. Brokuły najlepiej dodawać na końcowy etap pieczenia, zamiast trzymać je w piekarniku przez pełne 35-40 minut. Dzięki takim drobnym zmianom ten sam pomysł może zamienić się w kilka różnych obiadów, bez konieczności uczenia się kolejnego przepisu od początku.
Jak przygotować obiad bez pośpiechu i nie skończyć z górą naczyń?
Najwygodniej zacząć od włączenia piekarnika, a dopiero potem sięgnąć po deskę i produkty. Podczas nagrzewania urządzenia zdążysz umyć ziemniaki i pokroić warzywa. Jeżeli planujesz przygotować wszystko wieczorem na następny dzień, ziemniaki najlepiej kroić tuż przed pieczeniem, żeby nie ciemniały i nie nasiąkały wodą. Paprykę, cebulę oraz pieczarki można wcześniej przygotować i przechowywać w zamkniętych pojemnikach w lodówce. Przyprawy też dobrze odmierzyć od razu, zamiast szukać majeranku, kiedy reszta składników leży już na blasze. Przy dobrze zorganizowanej pracy zostaje jedynie połączyć produkty, wsunąć je do piekarnika i nastawić czas.
Po 35 minutach nie wyłączaj piekarnika automatycznie. Sprawdź ziemniaki i wygląd pozostałych składników, bo to one, a nie sam minutnik, decydują o gotowości obiadu. Jeśli widzisz, że cebula mocno się przyrumieniła, ale ziemniaki potrzebują jeszcze kilku minut, można delikatnie przesunąć warzywa do środka blachy i pozostawić potrawę do dopieczenia. Gdy miękkie są już wszystkie składniki, wyjmij blachę w rękawicach ochronnych i postaw ją na odpornej na temperaturę powierzchni. Papier mocno zabrudzony tłuszczem lub resztkami jedzenia powinien trafić do odpadów zmieszanych, a nie do pojemnika na czysty papier. Sama blacha zwykle wymaga wtedy tylko lekkiego przetarcia i umycia.
Jeśli po posiłku zostaną porcje na kolejny dzień, przełóż je do płytkich pojemników i schowaj do lodówki w ciągu 2 godzin od przygotowania. Po ponownym podgrzaniu ziemniaki najlepiej odzyskują przyjemną konsystencję w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, choć można użyć także mikrofalówki. Resztki powinny zostać dokładnie podgrzane; w przypadku dań z mięsem bezpiecznym punktem odniesienia jest 74 stopnie Celsjusza w środku. To jeszcze jedna zaleta przepisu: przygotowując większą porcję, można mieć gotowy posiłek na następny dzień. A dzisiaj, zamiast stać przy garnkach, wystarczy zajrzeć do piekarnika wtedy, gdy zadzwoni minutnik.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.