Gęsta mgła nad Warszawą, ale loty odbywają się bez zakłóceń

15 października 2025 05:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od wczesnych godzin porannych Warszawę spowiła gęsta mgła, zgodnie z prognozami meteorologicznymi zapowiadanymi na dzisiejszy poranek. Widoczność w niektórych rejonach miasta spadła do zaledwie kilkudziesięciu metrów, co stworzyło niezwykłą, jesienną atmosferę. Mimo to sytuacja na Lotnisku Chopina pozostaje stabilna – starty i lądowania odbywają się zgodnie z rozkładem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Lotnisko Chopina działa bez zakłóceń

Służby prasowe lotniska potwierdzają, że systemy nawigacyjne pozwalają na bezpieczne operacje nawet przy ograniczonej widoczności. Terminale funkcjonują normalnie, a pasażerowie nie muszą obawiać się opóźnień czy odwołanych rejsów. W porannych godzinach większość samolotów startowała i lądowała planowo, co pokazuje, że infrastruktura stołecznego portu jest dobrze przygotowana na jesienne warunki pogodowe.

Warszawa spowita mgłą – wyjątkowe widoki

Mieszkańcy stolicy mogli dziś podziwiać niezwykłe widoki – mosty ledwie widoczne nad Wisłą, wieżowce znikające w chmurach i zjawiskowe światła przebijające się przez mleczne powietrze. Turyści oraz warszawiacy chętnie sięgali po aparaty i telefony, aby uchwycić to ulotne piękno. Mgła dodała miastu tajemniczości i uroku, charakterystycznego dla jesiennych poranków w stolicy.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli planujesz podróż lotniczą z Warszawy, nie musisz się martwić – lotnisko działa bez zakłóceń. Warto jednak zarezerwować sobie nieco więcej czasu na dojazd, ponieważ w gęstej mgle ruch uliczny bywa wolniejszy. A jeśli nie masz dziś w planach podróży, warto wybrać się na spacer – stolica spowita mgłą to widok, który nie zdarza się często.

