Gęsta mgła przykryła Polskę. Kierowcy i podróżni muszą uważać
Od samego rana w wielu regionach Polski pojawiła się gęsta mgła, która sparaliżowała ruch i znacznie utrudniła warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, obejmujące m.in. Warszawę i okolice, gdzie widzialność miejscami spadła poniżej 200 metrów. To sprawia, że zarówno kierowcy, jak i piesi muszą zachować szczególną ostrożność.
Meteorolodzy podkreślają, że mgła rozciąga się na dużych obszarach kraju i miejscami przybiera wyjątkowo gęstą postać. Skutkuje to nie tylko utrudnieniami w ruchu kołowym, ale także problemami na lotniskach – część lotów została opóźniona, a czas podróży znacząco się wydłuża. Najtrudniejsze warunki panują o poranku, kiedy mgła w połączeniu z niską temperaturą sprawia, że droga staje się zdradliwa i śliska.
Widoczność ograniczona do kilkudziesięciu metrów to ogromne zagrożenie na trasach szybkiego ruchu i autostradach. Służby apelują o dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz o włączenie świateł przeciwmgielnych. Eksperci przypominają też, aby nie używać długich świateł, które w mgle odbijają się i dodatkowo utrudniają widzenie.
Mgła, choć zjawisko typowe dla początku jesieni, w tym roku jest szczególnie dokuczliwa. Według prognoz może utrzymywać się do późnych godzin przedpołudniowych, a w niektórych rejonach nawet przez cały dzień. Warto więc zaplanować podróże z wyprzedzeniem i liczyć się z opóźnieniami zarówno na drogach, jak i w komunikacji lotniczej czy kolejowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli dziś wybierasz się w drogę, zaplanuj dodatkowy czas na dojazd. Prowadź ostrożnie, utrzymuj większy dystans od poprzedzającego pojazdu i nie ryzykuj gwałtownych manewrów. Piesi powinni pamiętać o elementach odblaskowych, które w mgle mogą uratować życie. Najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie podróży do niezbędnego minimum, dopóki warunki nie poprawią się na tyle, by zapewnić bezpieczną widoczność.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.