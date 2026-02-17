Gigant gastronomii na krawędzi. Sieć najbogatszego Polaka składa wniosek o upadłość

Znana sieć restauracji North Fish znalazła się w poważnych tarapatach finansowych. Spółka North Food Polska, należąca do Michała Sołowowa – jednego z najbogatszych Polaków – złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, co rodzi pytania o przyszłość marki oraz los kilkuset pracowników.

Znana sieć restauracji z wnioskiem o upadłość. Sprawa trafiła do sądu

Spółka North Food Polska, zarządzająca siecią restauracji North Fish oraz marką John Burg, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Kielcach. Decyzja ma związek z pogarszającą się sytuacją finansową firmy, która od kilku lat notuje straty.

Właścicielem spółki jest Michał Sołowow – jeden z najbogatszych Polaków, od lat znajdujący się w czołówce rankingów majątkowych.

Problemy finansowe narastały od lat

North Fish przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek gastronomicznych w galeriach handlowych. Model biznesowy opierał się głównie na lokalizacjach w centrach handlowych i formule szybkiej obsługi.

Sytuacja zaczęła się pogarszać po pandemii COVID-19. Spadek ruchu w galeriach handlowych, zmiana nawyków konsumentów oraz rozwój dostaw i gastronomii street food wpłynęły na obroty sieci.

Z danych finansowych wynika, że:

  • w 2020 r. spółka zanotowała stratę netto ok. 16,8 mln zł,
  • w 2021 r. strata wyniosła ok. 11,6 mln zł,
  • w 2022 r. ok. 16,7 mln zł,
  • w 2023 r. strata zmniejszyła się do ok. 1,78 mln zł,
  • w 2024 r. ponownie wzrosła do ok. 4,35 mln zł, przy spadku przychodów o 6,3 proc. rok do roku.

Na wyniki wpływały m.in.:

  • wzrost cen surowców (w tym ryb i owoców morza),
  • rosnące koszty energii,
  • presja płacowa,
  • wysokie czynsze w galeriach handlowych (często indeksowane inflacją lub rozliczane w euro).

Dlaczego upadłość, a nie restrukturyzacja?

Zarząd spółki zdecydował się na złożenie wniosku o upadłość po wyczerpaniu innych możliwości poprawy rentowności. W polskim systemie prawnym upadłość nie zawsze oznacza natychmiastową likwidację – może również umożliwić uporządkowanie zobowiązań i renegocjację części umów.

Postępowanie upadłościowe:

  • wstrzymuje egzekucje komornicze,
  • porządkuje roszczenia wierzycieli,
  • daje ramy do ewentualnej sprzedaży części majątku lub restrukturyzacji wybranych lokalizacji.

Kluczowe będą decyzje sądu oraz stanowisko wierzycieli. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, możliwa jest likwidacja majątku i zakończenie działalności.

Właściciel: Michał Sołowow

North Food Polska należy do Michała Sołowowa – przedsiębiorcy kontrolującego m.in. takie spółki jak Synthos, Cersanit czy Barlinek. Jego majątek szacowany jest na kilkadziesiąt miliardów złotych.

W praktyce jednak każda spółka w grupie kapitałowej funkcjonuje jako odrębny podmiot gospodarczy. Decyzja o niekontynuowaniu finansowania strat sieci restauracyjnej wskazuje, że w ocenie właściciela problemy mają charakter strukturalny.

Co z pracownikami?

North Food Polska zatrudnia obecnie około 500 osób w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce.

Wniosek o upadłość oznacza niepewność dla pracowników – zarówno w restauracjach, jak i w centrali. W przypadku zamykania nierentownych punktów możliwe są redukcje etatów. Ostateczna skala zwolnień będzie zależeć od przebiegu postępowania sądowego.

Co dalej?

Sąd Rejonowy w Kielcach zdecyduje o ogłoszeniu upadłości oraz dalszym trybie postępowania. Możliwe scenariusze to:

  • uporządkowana restrukturyzacja i ograniczenie skali działalności,
  • sprzedaż części aktywów,
  • całkowita likwidacja marki.

Decyzja sądu będzie kluczowa dla przyszłości jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci gastronomicznych w polskich galeriach handlowych.

 

