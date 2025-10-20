Gigant motoryzacyjny inwestuje miliardy! Polska centrum produkcji elektryków.
Koncern Volkswagen ogłosił kolejną dużą inwestycję w Polsce. Do końca 2027 roku w fabryce we Wrześni powstaną dwie nowe hale: hala budowy karoserii oraz magazyn baterii. To część strategii, która ma przygotować zakład do produkcji nowej generacji całkowicie elektrycznego modelu Crafter EV.
Nowy etap rozwoju fabryki
Zakład Volkswagen Poznań we Wrześni działa od 2016 roku i zatrudnia około 9 tysięcy osób. Od lat pełni kluczową rolę w produkcji samochodów dostawczych, a teraz dodatkowo ma stać się jednym z filarów strategii elektromobilności koncernu. Nowe inwestycje wzmocnią pozycję fabryki jako jednego z najważniejszych ośrodków produkcyjnych w Europie.
Szczegóły inwestycji
Budowa nowych hal rozpocznie się na początku 2026 roku i potrwa do 2027 roku. W planach jest uruchomienie nowoczesnej hali budowy karoserii oraz specjalistycznego magazynu baterii, które będą kluczowe w procesie produkcji elektrycznego Craftera. Volkswagen zapowiada, że rozbudowa zakładu nie będzie wiązała się ze znaczącym zwiększeniem zatrudnienia, ale pozwoli utrzymać obecne miejsca pracy i podnieść efektywność produkcji.
Dlaczego to ważne dla Polski
Decyzja Volkswagena to dowód na rosnące znaczenie Polski w globalnym łańcuchu produkcji samochodów elektrycznych. Rozbudowa zakładu nie tylko zwiększy możliwości fabryki we Wrześni, ale także może stworzyć nowe szanse dla lokalnych firm i dostawców. To także ważny krok w kierunku transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego w stronę elektromobilności.
Co oznacza inwestycja
Dla regionu to dodatkowy impuls gospodarczy i szansa na rozwój technologiczny. Dla Polski – potwierdzenie, że kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych inwestycji w sektorze nowoczesnej motoryzacji. Volkswagen jasno pokazuje, że przyszłość transportu należy do elektryfikacji, a Września będzie jednym z kluczowych punktów tej zmiany.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.