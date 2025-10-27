Gigantyczna afera. Oszustwo, które zszokowało Polaków. 15 osób zatrzymanych
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez wiele miesięcy okradała Polaków metodą „na pracownika banku”. Zatrzymano 15 osób, które nie tylko wyłudzały pieniądze, ale także prały je z wykorzystaniem kryptowalut i tzw. „słupów finansowych”.
Podszywali się pod bank i nakłaniali do przelewów
Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi ujawniło, że grupa działała co najmniej od połowy 2024 roku. Oszuści stworzyli fałszywe call center, z którego dzwonili do ofiar, podszywając się pod pracowników banków. Informowali, że z konta użytkownika „ktoś próbuje ukraść pieniądze”, po czym przekonywali, że dla bezpieczeństwa należy wykonać przelew na wskazany rachunek techniczny. W rzeczywistości były to konta kontrolowane przez przestępców.
Wyłudzone środki trafiały następnie na konta tzw. „słupów” i były legalizowane poprzez wpłaty w bitomatach oraz obrót kryptowalutami.
„Fałszywe oferty pracy” i rekrutacja do grupy
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy werbowali współpracowników przez internet, publikując fałszywe ogłoszenia o pracę. Osoby, które się zgłaszały, często nie wiedziały, że uczestniczą w przestępczym procederze i stawały się tzw. „mułami finansowymi”.
Policja apeluje o ostrożność i dokładne weryfikowanie ofert publikowanych w mediach społecznościowych. Wiele z nich to próby rekrutacji do nielegalnych działań. Więcej o tym, jak rozpoznać „muła finansowego”, można przeczytać na stronie CBZC: Kim są muły finansowe i dlaczego nie chcesz stać się jednym z nich.
Zatrzymania w trzech województwach
Akcja CBZC objęła województwa łódzkie, mazowieckie i pomorskie. Łącznie zatrzymano 15 osób, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych, a śledztwo wciąż trwa.
Co to oznacza dla czytelnika
Sprawa pokazuje, że oszustwa „na pracownika banku” stają się coraz bardziej wyrafinowane. Przestępcy wykorzystują socjotechnikę i strach, by nakłonić ofiary do błyskawicznego działania. Policja przypomina: prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o wykonanie przelewu, przekazanie danych logowania ani potwierdzenie transakcji przez telefon.
Jeśli otrzymasz podobny telefon — rozłącz się natychmiast i skontaktuj z bankiem bezpośrednio. Twoja czujność może uratować Twoje oszczędności.
