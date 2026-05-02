Gigantyczna akcja straży pożarnej. Pożar supermarketu. Dach się zawalił, w ogniu 1500 m²
Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza przy supermarkecie w Halinowie przy ul. Jana Pawła II (pow. miński, woj. mazowieckie). Ogień objął całą halę handlową o powierzchni ok. 1500 metrów kwadratowych. Dach budynku zawalił się. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.
1500 m² hali w ogniu, dach nie wytrzymał
Do pożaru doszło przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie. Płomienie zajęły powierzchnię całej hali supermarketu – to ok. 1500 metrów kwadratowych. Pod wpływem wysokiej temperatury zawalił się dach obiektu, co znacząco utrudnia prowadzenie działań gaśniczych i wyklucza wejście strażaków do wnętrza budynku.
Szczegółowe okoliczności powstania pożaru nie są jeszcze znane. Służby ratunkowe dotarły na miejsce po alarmie, a akcja trwa.
Kilkanaście zastępów z czterech powiatów
Do Halinowa skierowano siły z terenu powiatu mińskiego oraz sąsiednich jednostek. Na miejscu działają lub zmierzają tam:
- Komenda Wojewódzka PSP Warszawa
- JRG Mińsk Mazowiecki
- JRG 13 Warszawa
- OSP Długa Kościelna
- OSP Cisie
- OSP Sulejówek
- OSP Dębe Wielkie
- OSP Stojadła
- Policja
- Pogotowie energetyczne
Z powiatu otwockiego na miejsce zadysponowano dodatkowo zastęp OSP Wiązowna.
Policja i pogotowie energetyczne zabezpieczają teren
Policja prowadzi zabezpieczenie terenu akcji i prawdopodobnie wprowadza objazdy w rejonie ul. Jana Pawła II. Obecność pogotowia energetycznego wskazuje na konieczność odcięcia zasilania budynku lub zabezpieczenia infrastruktury elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru.
Jeśli mieszkasz w pobliżu ul. Jana Pawła II w Halinowie – omijaj ten rejon. Działania gaśnicze przy tak dużym pożarze wiążą się z utrudnieniami drogowymi, możliwymi odcięciami prądu oraz zadymienia w okolicy. Słuchaj komunikatów policji i straży.
