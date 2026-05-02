Gigantyczna akcja straży pożarnej. Pożar supermarketu. Dach się zawalił, w ogniu 1500 m²

2 maja 2026 17:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza przy supermarkecie w Halinowie przy ul. Jana Pawła II (pow. miński, woj. mazowieckie). Ogień objął całą halę handlową o powierzchni ok. 1500 metrów kwadratowych. Dach budynku zawalił się. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Fot. Warszawa w Pigułce

1500 m² hali w ogniu, dach nie wytrzymał

Do pożaru doszło przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie. Płomienie zajęły powierzchnię całej hali supermarketu – to ok. 1500 metrów kwadratowych. Pod wpływem wysokiej temperatury zawalił się dach obiektu, co znacząco utrudnia prowadzenie działań gaśniczych i wyklucza wejście strażaków do wnętrza budynku.

Szczegółowe okoliczności powstania pożaru nie są jeszcze znane. Służby ratunkowe dotarły na miejsce po alarmie, a akcja trwa.

Kilkanaście zastępów z czterech powiatów

Do Halinowa skierowano siły z terenu powiatu mińskiego oraz sąsiednich jednostek. Na miejscu działają lub zmierzają tam:

  • Komenda Wojewódzka PSP Warszawa
  • JRG Mińsk Mazowiecki
  • JRG 13 Warszawa
  • OSP Długa Kościelna
  • OSP Cisie
  • OSP Sulejówek
  • OSP Dębe Wielkie
  • OSP Stojadła
  • Policja
  • Pogotowie energetyczne

Z powiatu otwockiego na miejsce zadysponowano dodatkowo zastęp OSP Wiązowna.

Policja i pogotowie energetyczne zabezpieczają teren

Policja prowadzi zabezpieczenie terenu akcji i prawdopodobnie wprowadza objazdy w rejonie ul. Jana Pawła II. Obecność pogotowia energetycznego wskazuje na konieczność odcięcia zasilania budynku lub zabezpieczenia infrastruktury elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru.

Jeśli mieszkasz w pobliżu ul. Jana Pawła II w Halinowie – omijaj ten rejon. Działania gaśnicze przy tak dużym pożarze wiążą się z utrudnieniami drogowymi, możliwymi odcięciami prądu oraz zadymienia w okolicy. Słuchaj komunikatów policji i straży.

