Gigantyczna awaria sieci Play. Nie działa telefon? Dzwoń przez Internet!

Gigantyczna awaria sieci Play. Nie działa telefon? Dzwoń przez Internet!
W poniedziałkowe popołudnie wielu użytkowników sieci Play zaczęło masowo zgłaszać problemy z połączeniami głosowymi. Jak podaje serwis Niebezpiecznik, awaria dotyczy sieci telefonii komórkowej – wielu abonentów nie może się nigdzie dodzwonić, a próby wykonania połączenia kończą się komunikatem o błędzie.
Użytkownicy alarmują: brak sygnału, zrywane połączenia
Informacje o problemach zaczęły napływać po godzinie 15:00. W serwisie Downdetector widać gwałtowny skok zgłoszeń – w krótkim czasie pojawiło się kilka tysięcy raportów o awarii. Najczęściej zgłaszanym problemem jest brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń (ok. 45% zgłoszeń).
Użytkownicy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Gdańska informują, że mimo pełnego zasięgu sieć nie łączy z numerami telefonicznymi. Wiadomości SMS również działają z opóźnieniem lub nie docierają wcale.
Internet działa – komunikatory ratują sytuację
Jak uspokaja Niebezpiecznik, Internet mobilny działa prawidłowo. Oznacza to, że można kontaktować się z bliskimi przez aplikacje takie jak Signal, WhatsApp, Messenger czy Telegram. Eksperci zalecają, by w razie potrzeby korzystać właśnie z tych kanałów komunikacji do czasu pełnego przywrócenia działania sieci.
„Dostajemy sygnały, że występują problemy z siecią telefonii komórkowej Play. Ale Internet powinien śmigać – dzwońcie więc do ludzi Signałem” – przekazał zespół Niebezpiecznik.pl w mediach społecznościowych.
Play potwierdza problemy techniczne
Operator Play potwierdził, że występują trudności z połączeniami głosowymi w niektórych regionach kraju. Firma zapewnia, że inżynierowie pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług, jednak nie podano jeszcze przewidywanego czasu usunięcia awarii.
Jak się zabezpieczyć w takiej sytuacji
Eksperci przypominają, że tego typu awarie mogą zdarzyć się każdemu operatorowi. Warto mieć w zanadrzu kilka sposobów kontaktu:
- zainstalować komunikatory internetowe obsługujące rozmowy głosowe,
- posiadać drugą kartę SIM od innego operatora,
- regularnie aktualizować aplikacje do obsługi połączeń VoIP.
Co dalej?
To kolejna poważna awaria sieci komórkowej w ostatnich tygodniach – po niedawnych problemach z systemem płatności BLIK i siecią Play, użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę alternatywnych kanałów komunikacji.
Operator zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a połączenia zostaną przywrócone najszybciej, jak to możliwe. Do tego czasu – jeśli Twój telefon milczy – Internet pozostaje jedynym sposobem, by pozostać w kontakcie ze światem.
