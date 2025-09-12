Gigantyczna awaria sieci Play! Tysiące Polaków bez Internetu i zasięgu
W piątkowe popołudnie użytkownicy sieci Play w całej Polsce masowo zaczęli zgłaszać poważne problemy z działaniem usług operatora. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut liczba zgłoszeń awarii sięgnęła blisko 8 tysięcy – co obrazuje drastyczny skok na wykresach dostępnych w serwisach monitorujących stan usług telekomunikacyjnych. Użytkownicy stracili dostęp do Internetu mobilnego, stacjonarnego, a nawet do podstawowego zasięgu sieci komórkowej.
Najbardziej dotknięte miasta
Problemy nie są ograniczone do jednej lokalizacji. Zgłoszenia napływają z największych polskich miast: Warszawy, Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Katowic, Bydgoszczy oraz Szczecina. Sytuacja jest więc ogólnopolska i wygląda na jedną z największych awarii operatora w ostatnich miesiącach.
Co nie działa? Internet mobilny najbardziej dotknięty
Z danych wynika, że:
-
57% zgłoszeń dotyczy internetu mobilnego,
-
30% to brak zasięgu sieci komórkowej,
-
13% związanych jest z problemami z internetem stacjonarnym.
Internauci donoszą o niemożliwości wykonywania połączeń telefonicznych, korzystania z aplikacji bankowych czy płatności zbliżeniowych wymagających sieci. Część użytkowników twierdzi, że mimo pełnego zasięgu, ich urządzenia nie mogą się zalogować do sieci danych.
Oficjalny komunikat operatora? Na razie cisza
Do tej pory operator Play nie opublikował oficjalnego komunikatu w sprawie trwającej awarii. Klienci są zaniepokojeni, ponieważ brak informacji potęguje chaos i frustrację, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele osób korzysta z usług Play do pracy zdalnej, kontaktu z rodziną czy zarządzania firmami.
Co mogą zrobić użytkownicy?
Na ten moment warto:
-
Wyłączyć i włączyć telefon (tzw. „reset sieci”) – może pomóc w odzyskaniu zasięgu.
-
Przełączyć urządzenie w tryb samolotowy i z powrotem.
-
Sprawdzić, czy problem dotyczy tylko jednej karty SIM lub urządzenia.
-
Korzystać z Wi-Fi tam, gdzie to możliwe, by zapewnić sobie łączność.
Potencjalne konsekwencje awarii
-
Paraliż komunikacyjny – zwłaszcza dla osób pracujących zdalnie lub przebywających w podróży.
-
Problemy z płatnościami mobilnymi – brak dostępu do internetu może uniemożliwić działanie aplikacji bankowych.
-
Zwiększone ryzyko braku kontaktu w sytuacjach awaryjnych – szczególnie dotkliwie odczuwane przez osoby starsze lub chore.
Czy awaria ma związek z innymi zdarzeniami w kraju?
Choć na ten moment nie ma oficjalnych doniesień łączących awarię Play z trwającymi operacjami bezpieczeństwa narodowego (jak działania antydronowe czy operacje na wschodniej granicy), warto pamiętać, że infrastruktura telekomunikacyjna jest wrażliwa na przeciążenia, ataki cybernetyczne oraz usterki techniczne.
Co dalej?
Użytkownicy czekają na stanowisko operatora. Kluczowe będą najbliższe godziny – zarówno pod kątem rozwiązania problemów technicznych, jak i transparentnej komunikacji z klientami. Warto śledzić profile Play w mediach społecznościowych oraz strony z bieżącym monitoringiem awarii.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli jesteś użytkownikiem sieci Play i masz problemy z połączeniem, nie jesteś sam. To ogólnopolska awaria, która może potrwać kilka godzin. W miarę możliwości korzystaj z alternatywnych źródeł połączenia z internetem i unikaj podejmowania ważnych działań, które wymagają dostępu do sieci mobilnej. Śledź komunikaty prasowe i miej telefon pod ręką – operator może informować o rozwiązaniu problemu SMS-em.
